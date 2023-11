Wag o no la più sexy è sempre lei: Madre Natura manda a fuoco il web

La wag ha giocato sporco e ha postato, in occasione di Halloween 2023, una foto altamente infiammabile: sexy come non mai.

I costumi che ha sfoggiato in occasione di Halloween 2023 non si contano sulle dita di una mano. In occasione della festa americana ha voluto davvero strafare e a noi, francamente, ha fatto solo che piacere. Così come, ipotizziamo, anche ai 3,2 milioni di persone che seguono il suo profilo altamente infiammabile.

Prima è stata la sposa cadavere, vestita di nero di tutto punto e con tanto di giarrettiera supersexy. Poi è stata una Sirenetta hot, perfetta nel ruolo per via dei suoi capelli, rossi come quelli della principessa Disney Ariel. Dopodiché, in rapida successione, si è calata nei panni di una diavoletta bollente, di Spider-Girl, di cameriera tutta curve e trasparenze, di Catwoman e perfino di Morticia Addams. Si è dilettata un bel po’ nel corso della settimana, insomma, benché uno dei travestimenti più caldi dell’anno lo abbia spoilerato solo a fine corsa.

Valentina Fradegrada, quasi al fotofinish, ha difatti postato delle foto scottanti che la ritraggono in una mise tanto insolita quanto stupefacente. Avrebbe potuto vestirsi da qualunque cosa e interpretare qualunque personaggio, ma ha scelto il costume più semplice e il risultato, sotto gli occhi di tutti, è davvero impareggiabile.

L’ex wag infiamma Instagram: la Madre Natura più caliente di tutti i tempi

Ad un certo punto, infatti, l’ex wag, che ha da poco rotto con il calciatore Kevin Prince Boateng, ha voluto calarsi nei panni di Madre Natura. E lo ha fatto in maniera a dir poco incredibile.

Ha indossato cioè un bikini di sole foglie, che era striminzito quanto basta da valorizzare le sue splendide curve. Ma una foto, fra le tante scattate mentre cammina nel verde e monopolizza la scena, ha attirato l’attenzione più di tutte le altre: quella in cui, fiera del suo costume e consapevole del suo sex appeal, sfila di spalle, con il lato B superbamente a prova di cam.

Un fondoschiena notoriamente perfetto, il suo, che siamo certi avrà infranto non pochi cuori nelle ore trascorse da quando questo carosello così bollente è approdato sui social network.