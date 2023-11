Chiesa non firma il rinnovo con la Juve: lo ‘spediscono’ in un altro campionato

Dalla Spagna arriva la bordata sul futuro del talento bianconero, Federico Chiesa, ecco cosa potrebbe succedere.

Stando alle ultime indiscrezioni dalla Spagna, esattamente dal portale ‘Fichajes’, Federico Chiesa è più lontano dalla Juventus e dal possibile rinnovo, il motivo, si legge, potrebbe essere relativo alla nazione inglese dove, nella Premier League, ci sarebbero già più pretendenti, tra cui un Newcastle che avrebbe già pronta un’offerta concreta.

Oltre al Newcastle, altre squadre come Arsenal e Chelsea hanno pensato, più o meno, di lanciare le rispettive offerte per l’acquisto di Chiesa che, come dicevamo poc’anzi, tutto lascia intendere che potrebbe andarsene dalla Serie A nelle prossime settimane per diventare uno dei grandi protagonisti della Premier League ma soprattutto della Champions League.



Chiesa conteso in Inghilterra: non solo il Newcastle

Ora, dunque, non solo il club bianconero potrebbe essere il pretendente di Chiesa, anche le atlre big del campionato inglese potrebbe pretendere da subito il giocatore con offerte davvero importanti che difficilmente farebbe desistere qualsiasi top player.

Come sappiamo, da anni, in calcio inglese è sempre in grande spolvero e le grandi disponibilità economiche permettono ai grandi club di fare mosse importanti e quella che farebbero per Chiesa potrebbe convincere entrambi le parti, sia il club Juventus ma anche lo stesso giocatore, sicuramente, se la Juventus non dovesse rinnovarlo questa eventualità potrebbe diventare sempre più concreta. C’è ancora tempo per sperare in un rinnovo che possa fidelizzare ancor più la juventità di Chiesa ma soprattutto c’è ancora possibilità di rendere Chiesa il giocatore simbolo di questa squadra. Tutto dipenderà, ovviamente, dalle scelte e per questo motivo attenderemo impazienti le prossime mosse.