La Roma sfida la Juve: inserimento per il colpo a zero

La Juventus sente il profumo del colpo a parametro zero: anche la Roma si inserisce per l’ex Serie A

Un ex Serie A potrebbe far ritorno in Italia già a gennaio e la Juventus sta esplorando la situazione.

Come riportato da calcionow.it, tra i nomi valutati dalla Juventus per la corsia di sinistra c’è anche quello di Marcos Alonso. Il classe 1990 del Barcellona sembra aver perso parte del suo smalto ma rimane un prillo molto ambito, soprattutto in Italia. Inoltre anche la situazione contrattuale potrebbe diventare favorevole per un inserimento da parte della Juventus. Alonso, infatti, è in scadenza con il club catalano a giugno 2024 e non ha ancora avviato le pratiche per il rinnovo. I bianconeri stanno trovando nuove risorse sulla corsia di sinistra, come si evince dalle prestazioni di Andrea Cambiaso. A differenza di Filip Kostic che, invece, sembra decisamente sotto tono rispetto all’anno scorso e che a gennaio potrebbe addirittura lasciare Torio. Il serbo era ad un passo dalla cessione già in estate e col mercato di gennaio sempre più vicino, le possibilità che possa lasciare la Juve sono concrete. Allegri ha bisogno di un rinforzo a sinistra e Marcos Alonso potrebbe ricoprire sia il ruolo di quinto, che quello di braccetto di sinistra, rimpiazzando quindi Alex Sandro. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Sport.es’, Marcos Alonso sarebbe sempre più vicino all’addio al Barcellona a parametro zero.

Juventus, la Roma si inserisce per Marcos Alonso: opzione a parametro zero

Qualora la situazione non dovesse cambiare, il terzino ex Chelsea sarebbe libero di firmare un pre-contratto già a gennaio, per poi trasferirsi a giugno a zero. Anche la Roma vorrebbe cercare di sfruttare questa occasione per superare la concorrenza della Juventus.

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘Sport.es’, quindi, Marcos Alonso è sempre più vicino al dire addio al Barcellona a parametro zero. Xavi gli sta preferendo Balde che ormai è diventato il titolare sulla fascia sinistra. Se la situazione non dovesse cambiare, il giocatore sarebbe libero di firmare un pre-contratto già a gennaio per poi trasferirsi a giugno appunto a zero. E proprio su questo fattore vorrebbe puntare la Roma per superare la Juve nella corsa. Marcos Alonso a 32 anni ha ancora voglia di mettersi in gioco e l’ipotesi di tornare in Italia potrebbe affascinarlo, alla luce anche della precedente esperienza alla Fiorentina. La Roma lo ha individuato come sostituto ideale di Leonardo Spinazzola, in scadenza a giugno 2024. La Juventus, invece, come sostituto di Kostic.