Calciomercato, vuole la Juventus a tutti i costi: c’è il sì per gennaio

Ha dato la sua disponibilità a scegliere la Juventus già a gennaio, così può arrivare l’obiettivo seguito da diverso tempo.

Thomas Partey, centrocampista dell’Arsenal e della nazionale ghanese, sarebbe disponibile a un eventuale trasferimento alla Juventus nella sessione di mercato di gennaio.

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese “Daily Mail”, il giocatore avrebbe già chiesto la cessione ai “Gunners” per via dello scarso impiego. Partey, infatti, ha giocato solo 11 partite in questa stagione, per un totale di 600 minuti. La Juventus è da tempo interessata a Partey, che sarebbe un colpo importante per la mediana bianconera. Il giocatore è un centrocampista di grande qualità, forte fisicamente e dotato di un buon senso tattico.

Partey vuole subito la Juve: c’è il sì per gennaio

La Juventus dovrà ora convincere l’Arsenal a cedere Partey a una cifra vantaggiosa. I “Gunners” hanno pagato 50 milioni di euro per il giocatore nel 2020, ma sono disposti a cederlo per una cifra inferiore. La trattativa tra Juventus e Arsenal per Partey è destinata a tenere banco nelle prossime settimane. La Juventus vuole rinforzare la propria mediana in vista della prossima stagione e Partey è il profilo ideale per farlo, soprattutto viste le indisponibilità di Pogba e Fagioli per tutta la stagione.

Partey è un giocatore che può dare alla Juventus quel qualcosa in più per tornare a competere ai vertici del calcio italiano e europeo. La sua voglia di Juventus potrebbe convincere i piani alti ad investire in un prestigioso giocatore dal costo, attualmente, consentito per i nuovi canoni salariali. Rimaniamo, dunque, in attesa su quali saranno le prossime mosse della dirigenza che attentemente valuterà l’opzione migliore, ma una cosa è certa, Partey rappresenta quell’upgrade necessario in mediana che in questo momento la Juventus vuole a tutti i costi raggiungere, anche per necessità.