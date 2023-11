La wag è a rischio ban: l’abito velato è una provocazione ad Instagram

La wag se ne infischia delle minacce del gruppo Meta e posta un nuovo scatto a luci rosse: uno spettacolo illegale.

Avevano rotto. Poi sono tornati insieme. Poi hanno rotto di nuovo e di recente, per la gioia della fandom, pare che vadano d’amore e d’accordo. Una storia piuttosto tribolata, quella tra il calciatore del Real Betis Marc Bartra e la modella Jessica Goicoechea che, pur tra alti e bassi, continua ad andare avanti.

Al momento il giocatore è fermo ai box per via di un infortunio, motivo per il quale starà trascorrendo molto più tempo del solito in compagnia della sua dolce metà. Ma anche lui, così come le “leggi” dei social, fatica chiaramente a tenere a bada la sua bellissima fidanzata. Non c’è niente e nessuno che riesca a fermarla e a placare la sua sete di “scandali”. Già, perché non è la prima volta che succede quello che stiamo per raccontarvi e che non sembra turbare neanche un po’ la diretta interessata.

La splendida modella ed influencer di origini spagnole, che solo su Instagram vanta qualcosa come 1,8 milioni di follower, è “avvezza” alle foto spinte. Ne ha postato molte in passato, per la gioia dei suoi sostenitori, e non sembra avere la benché minima intenzione di smettere. Non fino a che avrà quelle curve gentilmente concesse da Madre Natura, quanto meno.

La wag spagnola non ha più freni: abito trasparente, décolleté in vista

E così, imperterrita, la wag lo ha rifatto. L’incantevole Jessica ha pubblicato l’ennesima foto e anche stavolta, come in passato, rischia di essere bannata dalla piattaforma per via del suo scatto fin troppo audace.

In questo, in effetti, si vede tutto. La Goicoechea indossa un abito che è velato come un paio di collant da pochissimi denari e che lascia vedere chiaramente seno e capezzoli. Una visione celestiale, certo, ma poco in linea con la policy di Instagram e delle altre piattaforme.

I fan ne sono rimasti estasiati e speriamo solo che abbiano fatto in tempo a screenshottare lo scatto, dal momento che, purtroppo, potrebbe scomparire da un momento all’altro. E sarebbe un vero peccato che vada a finire nel buco nero del web, vero?