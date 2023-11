Premier League, la nuova wag è una bomba: curve da urlo, si salvi chi può

Premier League, la nuova wag ha già eclissato tutte le altre: ha un corpo spaziale e il suo profilo Instagram è molto piccante.

Ufficialmente non sono ancora una coppia. Nei fatti, però, lo sono eccome. Stanno facendo di tutto per vivere la prima fase del loro amore lontani dai paparazzi e dalle colonne dei rotocalchi, ma almeno finora non sono stati proprio bravissimi a nascondersi. Tant’è che sono stati avvistati praticamente in ogni dove.

Arabella Chi, star del programma Love Island, e Ruben Dias del Manchester City sono oramai inseparabili. Lei vola ogni settimana dalla Spagna alla Gran Bretagna per poter trascorrere del tempo con il difensore portoghese. E, come se non bastasse, hanno di recente trascorso insieme qualche giorno nella magica Parigi, città dell’amore per antonomasia. Non hanno postato nulla che provasse che fossero insieme, ma il popolo dei social ha scovato talmente tanti indizi sui rispettivi profili social da poterci scrivere un libro.

Non ci sono dubbi, insomma, sul fatto che siano una coppia e che siano molto affiatati. E poco importa che lei sia più grande di lui di 6 anni, perché l’età, si sa, non conta, quando c’è di mezzo un sentimento forte come quello che evidentemente provano l’uno nei confronti dell’altra.

Premier League, Dias è pazzo di lei: come dargli torto?

Non c’è neanche bisogno di chiedersi come mai l’ambitissimo giocatore, con così tante aspiranti al “trono” di wag della Premier League, abbia scelto proprio Arabella. Cioè, l’avete vista? Vi rendete conto di quanto sia bella?

Non a caso, la Chi è una modella. Con quel corpo da urlo e quel viso angelico davvero non potrebbe essere altrimenti. Ma è anche una influencer di tutto rispetto, in continua evoluzione, che oggi vanta già, udite udite, la bellezza di 1 milione di follower. I suoi scatti sexy fanno impazzire il web e hanno fatto impazzire anche lo stesso Dias, a quanto pare.

Si vocifera che Ruben abbia perso la testa per lei e che l’abbia corteggiata spudoratamente. Che l’abbia ricoperta di regali e che non abbia occhi, in questo momento, che per lei. E come dargli torto, effettivamente?