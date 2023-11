Il tris è da mal di testa: Barcellona show sul mercato, Juve stordita

E’ partita l’asta per Piotr Zielinski: non solo Inter e Juventus. Altre tre big europee si inseriscono per il campione d’Italia

Il calciomercato si sta già infiammando, in vista della sessione invernale ma anche di quella della prossima estate 2024.

I bianconeri si godono il secondo posto in classifica in solitaria ma sono già proiettati al prossimo mercato invernale. Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino diversi nomi, soprattutto per rinforzare il centrocampo, orfano di due giocatori come Fagioli e Pogba. In questo momento le uniche garanzie di Allegri in mezzo al campo sono Locatelli e Rabiot, con il supporto di Miretti e McKennie. Manca un altro profilo di spessore che possa alzare il livello di qualità della squadra. Sono tanti i nomi in lizza per vestire la maglia della Juventus, alcuni potrebbero farlo già da gennaio. Rimane calda la pista che porta a Kalvin Phillips, ma anche quella per Hojbjerg, in uscita dal Tottenham. Non tramontano i nomi di Thomas e Jorginho ma nelle ultime settimane sta prendendo sempre più terreno l’ipotesi di un assalto bianconero a Zielinski.

Juventus e Inter tremano: anche Barcellona e Liverpool su Zielinski

Quella per Piotr Zielinski potrebbe diventare una vera e propria asta. Come sottolineato dal portale spagnolo todofichajes.net, sarebbero circa 4 i club in corsa per il polacco.

Sulle tracce del centrocampista del Napoli c’è naturalmente la Juventus ma anche l’Inter. Oltre alle italiane, Zielinski è finito nelle grazie del Barcellona che cerca un profilo di qualità e dinamismo, caratteristiche che l’ex Empoli e Udinese ha dimostrato ampiamente di avere. Oltre al club catalano, anche in Premier League non mancano le pretendenti, due su tutte West Ham e Liverpool, entrambe alla ricerca di un rinforzo a centrocampo. Zielinski è in scadenza a giugno 2024 col Napoli e, come spesso accade con Aurelio De Laurentiis, è difficile prevedere quello che accadrà. Manca ancora l’accordo per il rinnovo e le tante voci di mercato certamente non aiutano la società azzurra e neppure il giocatore che si trova davanti a un bivio cruciale della carriera.