Thuram tra il Nizza e la Juventus, è uscito allo scoperto: rivelazione UFFICIALE

Khephren Thuram esce allo scoperto sul suo futuro: rivelazione ufficiale e Juventus gelata

La Juventus è già focalizzata sul mercato e in particolare sul centrocampo, reparto rimasto orfano di due giocatori di assoluto rilievo come Pogba e Fagioli.

Ormai non è un segreto il forte interesse della Juventus per il figlio d’arte Khephren Thuram, fratello minore di Marcus, attuale attaccante nerazzurro e figlio di Lilian. Il centrocampista del Nizza e della nazionale francese è una delle nuove promesse del calcio francese e presto potrebbe arrivare il grande salto in un top club. Il gioiello nato a Reggio Emilia si è stabilizzato a Nizza ormai dal 2019, dopo la precedente esperienza al Monaco. Fin ora si è misurato solo con la Ligue 1 ma presto potrebbe confrontarsi con un nuovo campionato. La Premier League è in pole, in particolare il Liverpool che lo segue ormai da diversi mesi. Non sarebbe da escludere a priori il suo approdo in Serie A ma l’ostacolo principale per i club italiani riguarda il costo del cartellino di Khephren che attualmente è di circa 40 milioni di euro.

Juventus, Khephren Thuram: “Sapavo di rimanere al Nizza”

Il centrocampista classe 2001 è uno dei più ambiti sul mercato tra i giovani della nuova generazione. In Italia sia Inter che Juventus sono sulle sue tracce ma anche in Premier League non mancano le richieste.

Durante la conferenza stampa lo stesso Khephren ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alle voci di mercato che lo riguardano e alla possibilità di cambiare maglia, oltre ovviamente alle parole sulla sua stagione: “Credo di aver cominciato bene la stagione, ho migliorato il mio gioco. La squadra ha avuto un ottimo inizio di campionato. Per quanto riguarda ciò che è successo in estate durante il calciomercato, ho deciso di restare. Volevo continuare a migliorare al Nizza, crescere ancora come calciatore in questo club. Onestamente mi ha fatto piacere essere accostato a tutti questi club a destra, a sinistra e al centro. Ciò dimostra che sto facendo le cose nella maniera giusta ma, come ho già detto, sapevo di voler restare al Nizza“.