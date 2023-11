Dalla Juventus al Manchester: chiusura imminente da 50 milioni

Calciomercato Juventus, operazione da 50 milioni direttamente dalla Premier League, ecco come potrebbe cambiare il mercato bianconero.

Il Manchester United dovrà pazientare fino alla prossima estate prima di poter chiudere l’ambizioso affare per Jean-Clair Todibo, il talentuoso difensore centrale del Nizza. Secondo le ultime informazioni riportate da ‘TEAMtalk’, il giocatore francese è diventato una delle stelle della squadra di Nizza durante la corrente stagione, attirando l’attenzione dei Red Devils.

Il costo dell'operazione è stimato a una cifra considerevole, con il prezzo di Todibo che potrebbe raggiungere la somma sostanziosa di 43,5 milioni di sterline. Questo riflette non solo la qualità del giocatore, ma anche la crescente competizione sul mercato per talenti difensivi di alto livello.

Todibo verso Manchester, addio Juve

Il Manchester United, sotto la guida del loro manager, sarà sicuramente ansioso di rinforzare la linea difensiva, e Todibo sembra essere una scelta appetibile, come sappiamo, per diverso tempo, il giocatore del Nizza era sotto osservazione anche della Juventus. Tuttavia, con l’accordo vincolato all’estate successiva, i tifosi dovranno attendere prima di vedere il giovane difensore indossare la maglia dei Red Devils.

La decisione di aspettare potrebbe essere motivata da varie ragioni, come i dettagli contrattuali o la volontà del Nizza di mantenere il giocatore fino al termine della stagione in corso. Nel frattempo, i dirigenti del Manchester United potrebbero utilizzare questo periodo per pianificare ulteriormente l’operazione e assicurarsi che Todibo si integri perfettamente nella loro squadra. Non ci resta che attendere il verdetto che arriverà puntuale.