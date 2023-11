Juventus, dalla cessione al rinnovo: scenario ribaltato per il centrocampista

Lo scenario si ribalta completamente: dall’addio quasi certo in estate alla conferma. Adesso il rinnovo è vicino

In questo inizio di stagione sono diversi i giocatori bianconeri che stanno trovando conferme e molti di loro non erano particolarmente considerati durante il ritiro estivo.

Uno di questo è Andrea Cambiaso, rientrato dal prestito al Bologna, ma ancora molto acerbo. Almeno questa era la sensazione dell’ambiente prima dell’inizio del campionato. Smentita dall’ottimo avvio dell’ex Genoa che in diverse occasioni ha anche preso il posto di Filip Kostic. Il caso più lampante, però, è quello di Weston McKennie. Il centrocampista americano è rientrato in estate dopo la stagione in prestito al Leeds United. L’esperienza in Inghilterra, però, non si è conclusa nel migliore dei modi, visto che il Leeds è retrocesso dalla Premier alla Championship. Naturalmente il club inglese non ha riscattato l’ex Schalke 04 che ha fatto ritorno a Torino. Sembrava una tappa passeggera, prima di un’altro prestito. McKennie, di fatto, non rientrava nei piani della Juventus ma col passare delle settimane Allegri ha valutato la possibilità di inserirlo. Adesso è un giocatore di assoluto rilievo nello scacchiere dell’allenatore bianconero.

Juventus, ora McKennie può rinnovare: si ribalta tutto

In 11 giornate di Serie A è partito titolare ben 9 volte, partendo dalla panchina solo nei primi due turni. Fin ora ha trovato solo un assist ma sta garantendo tanta sostanza e sopratutto duttilità.

Allegri, infatti, ha schierato McKennie nel ruolo di esterno destro a tutta fascia, ma anche da mezz’ala. La sua duttilità gli sta garantendo la presenza costante, con un minutaggio che in estate era quasi impossibile da prevedere. Partita dopo partita lo statunitense sta avendo il merito di convincere Allegri e a questo punto non è esclusa la riconferma da parte della Juventus che potrebbe tradursi in rinnovo, come sottolineato da calciomercato.it. Il suo contratto scadrà a giugno 2025 e al momento le premesse sembrano buone per arrivare a un’intesa per l’estensione del contratto. La Juventus non vorrebbe arrivare a un anno dalla scadenza, senza aver trovato l’accordo per il rinnovo. Di conseguenza, se McKennie dovesse continuare a dare queste conferme sul campo, la società potrebbe accelerare le pratiche per il rinnovo.