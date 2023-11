Calciomercato Juventus, Chiesa in Premier League: ‘chiusura’ definitiva

Novità importanti per il futuro di Federico Chiesa con la possibile cessione in Premier League: ecco cosa sta succedendo.

Le voci riguardanti la possibile cessione di Federico Chiesa a Tottenham o Newcastle nel mercato di gennaio non trovano conferma. Al momento, non ci sono indicazioni ufficiali che suggeriscano un trasferimento imminente del talentuoso giocatore italiano, come confermato, anche, da ‘Mirko Nicolino’ su Twitter. La situazione rimane avvolta nel mistero mentre i tifosi rimangono in attesa di sviluppi.

Non se ne va a gennaio: Chiesa rimane alla Juventus

Federico Chiesa, attualmente in forza alla Juventus, è stato al centro di diverse voci di mercato nelle ultime settimane. Tuttavia, sembra che la situazione sia ancora in fase di valutazione, e non ci sono indicazioni concrete che suggeriscano una sua imminente partenza verso la Premier League. I club interessati, Tottenham e Newcastle, non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito a un potenziale trasferimento di Chiesa durante la finestra di mercato di gennaio. Questo ha lasciato i tifosi in uno stato di incertezza, con la speranza di ottenere chiarezza sul futuro del giocatore nei prossimi giorni.

La finestra di trasferimento di gennaio è tradizionalmente un periodo di frenesia nel mondo del calcio, con numerosi giocatori che cambiano squadra. Tuttavia, per ora, il destino di Federico Chiesa resta quello bianconero, con gli amanti del calcio che continuano a seguire da vicino ogni aggiornamento sulla possibile cessione del talentuoso esterno italiano ma, per il momento, il suo destino sembra solo la Juventus.