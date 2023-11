Addio con la clausola, Juventus sotto scatto: “Non posso più negarlo”

By

Calciomercato Juventus, pagamento della clausola come opzione di acquisto: tutti i dettagli del colpo per gennaio.

Con una clausola rescissoria di 17,5 milioni di euro, Serhou Guirassy è diventato un obiettivo ambito per i club della Premier League. Il giocatore, attualmente al VfB Stuttgart, ha dichiarato di non chiudere nessuna porta riguardo al suo futuro e ha sottolineato l’attrattiva della competitività della Premier League. La Juventus si è anche aggiunta alla lista dei club interessati, creando una sfida per il talentuoso attaccante.

Il calciomercato invernale potrebbe vedere una competizione accesa per l’attaccante Serhou Guirassy, il cui valore di mercato è aumentato grazie a una clausola rescissoria di 17,5 milioni di euro. Attualmente in forza al VfB Stuttgart, il giocatore ha attirato l’attenzione dei club della Premier League, mentre anche la Juventus si è mostrata interessata al suo talento ma gli inglesi vogliono fare sul serio e potrebbero già chiuderlo nel mercato invernale.

Pagano la clausola subito: Serhou Guirassy verso la Premier League

Guirassy, intervistato sulla possibilità di un trasferimento in Premier League, ha dichiarato: “Non posso nascondere queste cose: tutti sanno che la Premier League è uno dei campionati più competitivi al mondo“. Ha aggiunto che, nonostante la competitività della Premier League, al momento non chiude nessuna porta e considera anche altre opzioni in Europa. Il giocatore ha elogiato la squadra attuale del VfB Stuttgart, sottolineando che “tutto è possibile nel calcio“.

Le sue dichiarazioni lasciano intendere che, se gli obiettivi giusti si presentano, un trasferimento potrebbe essere una possibilità concreta. La clausola rescissoria accessibile potrebbe essere un elemento catalizzatore per i club interessati, soprattutto quelli della Premier League, noti per la loro propensione a fare investimenti significativi per rinforzare le squadre. Inoltre, la Juventus, una delle squadre più prestigiose d’Europa, è stata accostata a Guirassy, aggiungendo ulteriore interesse alla sua situazione di mercato. La possibilità di unirsi a una squadra di tale calibro potrebbe influenzare la decisione del giocatore riguardo al suo futuro.