007 della Juventus in azione: blitz allo stadio, due fuori quota nel mirino

Gli scout della Juventus sondano il terreno per due gioielli della Bundesliga: cifre proibitive

La Juventus si prepara alla gara casalinga contro il Cagliari dell’ex Claudio Ranieri. Un match cruciale prima della sosta per mantenere il secondo posto e provare addirittura ad agganciare o scavalcare l’Inter.

Allegri dovrà fare a meno di Adrien Rabiot, squalificato, ma può contare su un ritrovato Fabio Miretti che nell’ultima giornata si è sbloccato in Serie A, decidendo il match del Franchi con la Fiorentina. La Juventus è pienamente focalizzata sul campionato ma intanto, parallelamente, la dirigenza sta lavorando anche in ottica mercato. Il focus principale è sul centrocampo ma anche in altri reparti serviranno dei rinforzi.

Juventus, doppia suggestione dalla Bundesliga: gli scout sondano Wirtz e Boniface

Come riportato dal giornalista Mirko Di Natale, di recente gli scout della Juventus hanno monitorato da vicino diversi giovani talenti del calcio europeo, sfruttando le gare di Champions ed Europa League.

In particolare si sono focalizzati sui due gioielli del Bayer Leverkusen, Victor Boniface e Florian Wirtz, i due grandi trascinatori della squadra rivelazione della Bundesliga in questa prima parte di stagione. La squadra di Xabi Alonso sta comandando la classifica del campionato tedesco e sia Wirtz che Boniface stanno influendo in maniera netta. L’attaccate nigeriano ha collezionato 7 gol in Bundesliga e 3 in Europa League, toccando già la doppia cifra. Il trequartista tedesco classe 2003, invece, ha già partecipato 15 volte ai gol della sua squadra, con 6 reti e 9 assist.

Numeri inequivocabili che ad oggi li rendono due dei giovani talenti più chiacchierati d’Europa. Wirtz ha un contratto col Leverkusen fino al 2027 e una valutazione di circa 80 milioni di euro. Boniface, invece, ha addirittura altri 5 anni di contratto ma una valutazione attualmente più bassa, che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Le valutazioni dei due giocatori rendono attualmente proibitivo l’inserimento concreto della Juventus che difficilmente potrà sborsare una cifra del genere. Al momento possiamo considerarle solo delle suggestioni, alla luce anche della grande concorrenza che nei prossimi mesi è destinata a intensificarsi.