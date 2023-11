Juventus-Cagliari, tripla ‘allegrata’ inaspettata: le ultime di formazione

Tre novità dal primo minuto in casa Juventus in vista del match di campionato contro il Cagliari tra cui Iling-Junior

La Juventus si prepara al match di campionato contro il Cagliari, valevole per la 12ª giornata di Serie A.

I bianconeri scenderanno in campo sabato alle 18:00 all’Allianz Stadium contro la squadra dell’ex bianconero Claudio Ranieri. Massimiliano Allegri deve ancora sciogliere alcuni dubbi di formazione, soprattutto a centrocampo, dovendo fare a meno dello squalificato Rabiot. In assenza del francese, il centrocampo bianconero potrebbe essere stravolto con la presenza dal primo minuto di Fabio Miretti e di Andrea Cambiaso come interno di centrocampo. L’unico punto fermo rimane Manuel Locatelli in cabina di regia. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Gatti, Bremer e Rugani che hanno già trovato un’ottima intesa, confermando la grande compattezza che si era già intravista. La Juventus, infatti, non subisce gol da 6 partite consecutive; l’ultima volta in cui ha incassato reti risale alla trasferta contro il Sassuolo. Anche in assenza di Danilo e Alex Sandro, Allegri è riuscito a comporre una difesa granitica che in questo momento sta dando grandi garanzie. Il dubbio potrebbe riguardare anche le corsie esterne.

Juventus, Cambiaso, Huijsen e Iling-Junior verso la titolarità contro il Cagliari

A destra potrebbe partire dal primo minuto Timothy Weah ma anche Weston McKennie è in corsa per una maglia da titolare.

Il texano potrebbe agire sulla corsia di destra, così come mezz’ala al fianco di Locatelli. Dalla parte opposta uno tra Kostic e Cambiaso. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, anche Iling-Junior va verso una maglia da titolare contro il Cagliari. Il gioiello inglese potrebbe agire come esterno ma anche da interno di centrocampo. Fin ora ha collezionato appena 3 presenze, mettendo a referto un assist nella seconda giornata contro il Bologna. Nelle ultime 6 gare, invece, non è mai sceso in campo per scelta tecnica. In difesa, invece, non è escluso un inserimento dal primo minuto del giovane classe 2005 Dean Huijsen, probabilmente al posto di Rugani che, però, rimane in corsa. Il giovane olandese ha dato ottimi segnali a San Siro al suo ingresso contro il Milan e sta meritando piena considerazione da parte di Allegri.