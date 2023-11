Clamoroso Rabiot: firma a sorpresa ma non per la Juventus

Calciomercato Juventus, dalla Spagna arriva la cosiddetta bomba di mercato sul futuro del centrocampista francese: i dettagli.

Il mercato calcistico è sempre pieno di sorprese e colpi di scena, e uno di questi potrebbe essere il possibile trasferimento di Adrien Rabiot a parametro zero, come scrivono dal portale estero ‘Fichajes’.

Numerose sarebbero le squadre interessate al talentuoso centrocampista di Saint-Maurice, ma sembra che l’Atletico Madrid stia emergendo come uno dei contendenti più seri per assicurarsi i servigi del giocatore di 28 anni. Secondo le voci provenienti dalla Spagna e riportate da ‘todofichajes.com’, l’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, vede in Rabiot l’elemento perfetto per potenziare il centrocampo dei Colchoneros.

Rabiot all’Atletico Madrid: Simeone lo vuole

Con le sue caratteristiche distintive, le qualità tecniche e l’esperienza accumulata in anni di gioco al massimo livello, Rabiot si presenta come un candidato ideale per elevare ulteriormente la qualità della formazione madrilena. Il centrocampista francese ha dimostrato la sua versatilità e capacità di adattamento in diversi contesti di gioco, diventando un punto fermo in squadre di alto livello come la Juventus. Sebbene l’interesse dell’Atletico Madrid per Rabiot non sia una novità, nelle ultime settimane sembra essersi intensificato. Diego Simeone sembra aver identificato nel centrocampista francese il giocatore chiave per rafforzare il suo centrocampo, confermando così la volontà del club di competere ai massimi livelli. Il club spagnolo potrebbe ben presto trasformare questo interesse in un’offensiva concreta sul mercato, mettendo sotto pressione la Juventus, attualmente in possesso dei diritti del giocatore.

Con la scadenza del contratto di Rabiot in vista, la Juventus è ora avvisata dell’interesse crescente da parte dell’Atletico Madrid. Il club bianconero deve essere pronto a fronteggiare un possibile assalto da parte dei Colchoneros, che potrebbero tentare di assicurarsi il giocatore a parametro zero, rappresentando così una sfida significativa per la Vecchia Signora nel mantenere uno dei suoi talenti nel centrocampo.