Gerrard, il cuore dice Juve: scatto virale, tifosi in estasi

Gerrard, la foto postata sui canali social dell’ex capitano del Liverpool ha confermato tutto: Juventus mania.

Era già successo quattro anni fa. E anche a quel tempo, per ovvie ragioni, i tifosi avevano avuta questa stessa identica reazione. Perché, diciamocelo, fa sempre piacere scoprire di avere qualcosa in comune con qualcuno. Soprattutto se si tratta, come in questo caso, di una piccola celebrità.

Di chi parliamo? Di Lio George Gerrard, figlio dell’ex calciatore Steven Gerrard. Non ha mai giocato con la Juventus, eppure, volente o nolente, ha un legame diretto con la Vecchia Signora. Il centrocampista, ritiratosi nel 2016, ha avuto una lunghissima storia d’amore con il Liverpool, ma il cuore del suo amato bambino è così bianconero che più bianconero proprio non si potrebbe. Lo sapevamo già, per la verità, ma ne abbiamo avuto un’ulteriore conferma.

Correva il 2019 quando il calciatore inglese, che è ora impegnato nella sua nuova carriera da allenatore, postò per la prima volta sui suoi canali social una foto che raffigurava il piccolo Lio George non indosso una maglia della Juve. Si trattava, più precisamente, dell’ex juventino Aaron Ramsey.

Il figlio di Gerrard e quella divisa bianconera: non ci sono dubbi

Il club torinese era stato onorato di scoprire che il cuore di Gerrard junior batteva per la Vecchia Signora, tant’è che era arrivato anche un commento del club allo scatto in questione: “Bimbo molto carino – c’era scritto – maglia top e papà leggendario. Possiamo offrirgli un posto nella nostra squadra futura?”.

La simpatia che il piccolo Lio George nutre per la Juventus non si è sopita, anzi. Qualche ora fa, papà Steven ha postato una nuova fotografia e, ancora una volta, ha mandato in brodo di giuggiole i tifosi bianconeri.

Il figlio indossa, stavolta, l’ultimissima divisa della squadra, a riprova del fatto che la segue con grande abnegazione e che è aggiornato su tutte le novità. L’immagine, manco a dirlo, ha fatto scatenare i tifosi, che si sono precipitati a lasciare un commento in calce allo scatto postato dal leggendario capitano del Liverpool. E ha fatto scatenare anche Marchisio, che proprio non ha potuto fare a meno di reagire con un commento a questo scatto carico di significato.