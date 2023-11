Juventus, Soulé può tornare a Torino già a gennaio: la risposta del ds

Il futuro di Soulé potrebbe colorarsi di bianconero prima del previsto: il ds del Frosinone interviene sul possibile ritorno anticipato alla Juventus dell’argentino

Negli ultimi giorni echeggia la possibilità che la Juventus possa riprendere Matias Soulé già a gennaio, anticipando i tempi del riscatto.

Il gioiello argentino sta avendo un exploit incredibile e repentino, grazie anche al sistema di gioco di Eusebio Di Francesco che esalta le sue caratteristiche e mette in primo piano la sua qualità tecnica. Alla Juve era uno dei tanti giovani in fase di maturazione, al Frosinone è già diventato il leader tecnico, il fulcro della manovra offensiva dei ciociari. Il classe 2003 ha già totalizzato 5 gol e un assist nelle prime 12 giornate, dimostrando di avere grande confidenza cn la porta. La Juventus in estate lo ha ceduto in prestito proprio nella speranza che il suo talento potesse sbocciare ma forse neanche i dirigenti bianconeri si sarebbero aspettati una fioritura così rapida e netta. Allegri non rifiuterebbe un suo ritorno a gennaio e in merito a questa possibilità ha parlato il direttore sportivo del Frosinone Guido Angelozzi che ha parlato così a Tuttosport, sottolineando le straordinarie qualità dell’ex Velez Sarsfield.

Juventus, il ds del Frosinone Angelozzi su Soulé: “Il ritorno anticipato non è uno scenario concreto”

Il direttore sportivo del Frosinone ha parlato così del suo pupillo: “Soulé ha una personalità fuori dal comune.

L’aspetto che più mi ha impressionato del ragazzo è proprio il suo atteggiamento, non ha paura di niente, punta sempre l’avversario. L’ha dimostrato anche domenica sera a San Siro con l’Inter”. Angelozzi ha proseguito: “A livello tecnico Matias è eccellente sempre, con noi sta crescendo anche dal punto di vista fisico. Si allena senza sosta, sta trovando continuità. La conseguenza naturale è che adesso è più consistente in campo, non solo in attacco ma anche in fase difensiva”. Poi il ds del Frosinone ha toccato il tema Juventus e il possibile ritorno anticipato di Soulé: “Abbiamo un ottimo rapporto con la Juventus. Qualora dovesse esserci bisogno ragioneremo su un suo ritorno anticipato a Torino, ma in questo momento non è uno scenario concreto. Abbiamo studiato insieme al loro un piano che prevede la sua permanenza a Frosinone fino a giugno e credo che fino al termine della stagione resterà qui“.