La Juventus sfida il Barcellona: le mani di Giuntoli sul gioiello brasiliano

Giuntoli sfida il Barcellona sul mercato: la Juventus pesca il giovane talento brasiliano dalla Ligue 1

Inizia il conto alla rovescia per il derby d’Italia tra Juventus e Inter. L’avvicinamento sarà molto sentito da entrambe le squadre che arrivano rispettivamente da seconda e prima della classe in Serie A.

L’Inter comanda la classifica con 31 punti, la Juve insegue a 29. Un derby d’Italia che da diversi anni non metteva così tanto sul piatto. I bianconeri avrebbero la possibilità addirittura di scavalcare i nerazzurri e prendersi la testa della classifica, in caso di vittoria. La sosta per le nazionali, però, permetterà alla dirigenza della Juventus di focalizzarsi anche sul mercato. Sono tanti i nomi nella lista di Cristiano Giuntoli che sta lavorando assiduamente in vista della finestra di gennaio, ormai sempre più vicina. A centrocampo la dirigenza lavora su diversi profili, uno su tutti Kalvin Phillips del Manchester United, nonostante la concorrenza del Newcastle. Sono calde anche le piste che portano a Thomas Partey e Piotr Zielinski. Anche in difesa, però, non mancano i sondaggi esplorativi di Giuntoli e Manna.

Juventus, Giuntoli pesca Vanderson dal Monaco: sfida a Barcellona, Real e United

Uno dei nomi valutati da Giuntoli per rinforzare la difesa è quello del giovane talento brasiliano Vanderson.

Classe 2001 del Monaco, predilige il ruolo di terzino destra, ma all’occorrenza può giocare anche da esterno alto. Il suo talento non è passato inosservato alle big europee, due su tutte Barcellona e Manchester United che, come sottolineato da fichajes.net, stanno monitorando il giovane difensore, ma anche il Real Madrid che difficilmente si fa cogliere alla sprovvista quando si parla di giovani talenti in fase di maturazione. Vanderson ha un contratto fino al 2027 col Monaco che inizia a sentire odore di maxi cessione, alla luce delle numerose richieste. Anche la Juventus è entrata a far parte della lista delle pretendenti. La difesa bianconera sta dando grandi garanzie, anche senza Danilo e Alex Sandro. E’ evidente, però, che serve un tocco di gioventù per svecchiare un reparto che presenta ben 3 giocatori sopra i 28 anni. Vanderson troverebbe il connazionale Bremer, ma anche gli stessi Danilo e Alex Sandro che potrebbero favorire il suo inserimento, aiutandolo con la lingua. Un fattore da non sottovalutare nell’eventuale scelta del ragazzo.