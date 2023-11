Champions League in diretta TV: la rivoluzione è epocale, non era mai successo

Champions League, questa proprio non se l’aspettava nessuno: la svolta è stata annunciata nelle scorse ore.

Portare lo sport in streaming ad un numero sempre crescenti di tifosi. È questo, sin dalla notte dei tempi, l’obiettivo primario e conclamato di Dazn, il cui cilindro è pieno zeppo di novità e di progetti, ancora in cantiere, da tirar fuori al momento giusto.

E ce n’è uno, in particolar modo, che la dice lunga su dove voglia arrivare la tv in streaming. Si tratterà, in effetti, di una svolta assolutamente epocale. Non era mai successo prima d’ora che tutta la Champions League venisse trasmessa in diretta su Dazn, mentre stavolta ci siamo: sta per accadere per davvero.

La competizione femminile, come noto, è entrata nel vivo proprio in queste ore. Prima toccherà alla fase a gironi e vi farà piacere sapere, a questo punto, che ogni singolo match sarà visibile, come preannunciavamo pocanzi, su Dazn, che si configura così per la terza volta broadcaster globale grazie alla partnership con l’Uefa.

Tutta la Champions League su Dazn: e svolta sia

L’obiettivo della piattaforma è abbastanza chiaro. Ed è, per chi non lo avesse capito, quello di battere ogni record. Ecco spiegato, quindi, perché ai piani alti della tv in streaming si sia deciso di proporre tutte le 61 partite della Champions League femminile in diretta sull’app ufficiale di Dazn.

La decisione è stata presa alla luce del successo riscosso durante la scorsa stagione. Il canale YouTube dedicato alla competizione aveva collezionato la bellezza di 55,2 milioni di visualizzazioni lungo tutto l’arco del torneo. E la finale, che era stata appunto trasmessa su Dazn, in chiaro e su YouTube, era stata seguita da 5,1 milioni di spettatori. Numeri che la dicono lunga, insomma, sul fatto che il calcio femminile sia in costante ascesa.

Questa edizione, poi, sarà piuttosto interessante. Tra le squadre ai nastri di partenza ci sarà la Roma, che dovrà confrontarsi, così come disposto dal sorteggio, con il Bayern Monaco e con il Paris Saint Germain. E se non volete perdervela, niente paura: tanto c’è Dazn.