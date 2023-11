Conte ritorna in panchina ma niente Serie A: offerta ‘leggendaria’

Antonio Conte ritorna in panchina ma la nuova squadra è clamorosa e non si tratta del campionato italiano: i dettagli.

Antonio Conte pronto a ritornare su una panchina importante ma non della Serie A come, invece, sperava, ad esempio, De Laurentis con il suo Napoli.

Il mercato degli allenatori è in fermento, e uno dei protagonisti più attesi è Antonio Conte. Dopo essere stato corteggiato a lungo da club italiani come Roma e Napoli, il tecnico italiano è pronto a fare il suo ritorno in panchina alla fine della stagione. Tuttavia, l’attenzione dei media si è concentrata sull’interesse del Manchester United nel riportare Conte in Premier League.

Conte al Manchester United: ritorna in Premier League

Dopo un anno sabbatico, durante il quale il tecnico ha avuto modo di riflettere e ricaricare le energie, Antonio Conte è ora al centro di una vera e propria “asta” tra club italiani e inglesi. La sua priorità sembrava essere, inizialmente, un ritorno in Italia, ma il richiamo della Premier League, con il Manchester United in prima fila, è un’opzione che non può essere trascurata. Conte, che ha guidato la sua Juventus e l’Inter alla vittoria del campionato italiano, è un allenatore di grande esperienza e successo, e la sua firma sarebbe ambita da molte squadre di alto livello. Nonostante il pressing di De Laurentiis per assicurarsi il suo arrivo immediato alla guida del Napoli, il presidente dei partenopei ha dovuto virare su Walter Mazzarri quando le trattative con Conte non hanno dato l’esito sperato.

Il Manchester United, attualmente in una fase non positiva nei risultati, sembra vedere in Conte l’uomo giusto per portare stabilità e successo al club. La Premier League è nota per la sua competitività, e Conte, con la sua mentalità vincente e il suo approccio tattico, potrebbe essere la chiave per riportare i Red Devils ai vertici del calcio inglese.