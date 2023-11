Calciomercato Juventus, affare avviato: Magic Giuntoli, incantesimo transalpino

Giuntoli avvia i contatti con l’entourage del talento francese che adesso diventa un obiettivo concreto per la Juventus

Il calciomercato della Juventus potrebbe infiammarsi a gennaio. Sono tanti i nomi in ballo per la Vecchia Signora, specialmente a centrocampo.

I nomi in lizza per il centrocampo sono diversi, alcuni già pienamente maturi come Thomas Partey, Jorginho, Kalvin Phillips e Pierre-Emile Hojbjerg. Altri, invece, sono delle vere e proprie scommesse ma allo stesso tempo talenti già nel mirino dei top club europei. Da Khephren Thuram a Manu Koné e Habib Diarra. Nomi già sondati in estate e che potrebbero tornare di moda anche nel mercato di gennaio.

Juventus, Giuntoli avvia i contatti con l’entourage di Habib Diarra

La Juventus non perde di vista il centrocampista francese di origini senegalesi dello Strasburgo Habib Diarra.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com al Transfer Room Summit di Estoril (Portogallo), il casse 2004 sarebbe concretamente nel mirino della Juventus. Habib Diarra è un vero e proprio pallino del direttore dell’area sportiva Cristiana Giuntoli che sta tenendo i contatti sia con lo Strasburgo che con l’entourage del centrocampista 19enne. La Juve non è l’unica squadra di Serie A sulle tracce del nazionale francese U18. La Vecchia Signora, però, ha un estremo bisogno di rinforzare il centrocampo, orfano di Pogba e Fagioli almeno fino al termine della stagione. Diarra rappresenta il profilo ideale per Allegri, un mix di qualità e fisicità, abile anche in zona gol. Il francese ha un contratto fino al 2027 con lo Strasburgo e una valutazione di circa 20 milioni di euro. Cifra destinata ad aumentare nei prossimi mesi, qualora dovesse proseguire su questi livelli.