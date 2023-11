Lascia la Juventus ma resta in Serie A: è saltato tutto

Arriva la chiamata da parte di un club di Serie A: proposta declinata. Vuole rimanere alla Juventus

Il calciomercato invernale è sempre più vicino e la Juventus è molto focalizzata per cercare di rinforzare la rosa, in vista della seconda parte di stagione.

La priorità dei bianconeri rimane il centrocampo e Giuntoli sta sondando diversi nomi in quella zona di campo. In cima alla lista c’è Piotr Zielinski, seguito dai vari Hojbjerg, Kalvin Phillips, Thomas Partey. Anche in difesa la società sta valutando alcuni giocatori, sia sulle corsie che nel ruolo di difensore centrale. Intanto sarebbe arrivata una chiamata da parte di un club di Serie A per l’attuale ds della Vecchia Signora, Giovanni Manna. Il ds, però, avrebbe già preso la sua decisione.

Juventus, Manna rifiuta la proposta della Salernitana: vuole rimanere a Torino

Come riportato dal giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, il direttore sportivo della Juventus Giovanni Manna avrebbe ricevuto un’offerta da parte della Salernitana.

Il ds avrebbe, però, declinato la proposta del club di Salerno, dimostrando la volontà di rimanere a Torino. Manna ha avuto uno switch netto nella propria carriera negli ultimi mesi. Dopo il cambio di proprietà è stato promosso come direttore sportivo della prima squadra, in seguito all’ottimo lavoro svolto alla guida della Next Gen. Manna ha guidato le strategie di mercato, pur essendo alla prima esperienza in una prima squadra, in attesa che arrivasse Giuntoli a prendere le redini delle trattative. Infatti l’ex ds del Napoli ha perso tempo per liberarsi dal contratto che lo legava al Napoli, in un braccio di ferro piuttosto prolungato con Aurelio De Laurentiis. Oggi Giovanni Manna affianca lo stesso Giuntoli e sembra già aver acquisito uno status importante, tanto da essersi meritato le attenzioni di altri club, in particolare della Salernitana. La sua risposta negativa, però, dimostra la piena fiducia nel progetto Juve e la voglia di affermarsi con i colori bianconeri.