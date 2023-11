Chiesa-Vlahovic, una poltrona per due: ostacoli improvvisi per la firma

Adesso c’è da capire quale sarà la strategia vincente. Ecco come potrebbe cambiare il presente dei due top players bianconeri.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sarebbe già al Lavoro per definire accordi cruciali in vista della prossima stagione. Il mercato delle trattative contrattuali alla Juventus si fa sempre più complesso, soprattutto quando si tratta di giocatori di spicco come Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

Entrambi i calciatori sono fondamentali per la squadra, ma le questioni legate al rinnovo dei loro contratti stanno dimostrandosi più intricate del previsto. La situazione più delicata riguarda Federico Chiesa, il cui contratto da 5 milioni di euro annui è in scadenza nel 2025. Nonostante l’ottimo rapporto tra il direttore sportivo Giuntoli e l’agente Fali Ramadani, la trattativa procede a rilento. La strategia dalla Continassa è chiara: estendere il contratto di Chiesa almeno per un’altra stagione, evitando di trovarsi nell’estate successiva con un giocatore del calibro di Chiesa a soli dodici mesi dallo svincolo a parametro zero. Dopo un iniziale impasse, Giuntoli e Manna continuano a mantenere i contatti, cercando una svolta che possa soddisfare entrambe le parti.

Obiettivo rinnovo: Chiesa e Vlahovic priorità

Sul fronte Dusan Vlahovic, la situazione sembra meno intricata. Il contratto del talentuoso attaccante serbo si estende fino al 30 giugno 2026. Nonostante ciò, il club bianconero è fiducioso di poter allungare l’accordo, cercando di rendere più sostenibile l’esoso stipendio del giocatore.

La chiave potrebbe essere la spalmatura di parte del salario, rendendo così l’accordo più appetibile per entrambe le parti. La Juventus è consapevole che, con l’attuale ingaggio, Vlahovic non è considerato un affare conveniente da parte di nessuna squadra interessata. L’auspicio è che, con cifre più abbordabili, si possa raggiungere un accordo che soddisfi tutte le parti coinvolte e avere la possibilità di continuare, ancora, insieme.