Cristina Buccino come Elisabetta Canalis: dettaglio hot, l’allieva supera la maestra

Cristina Buccino segue le orme dell’ex velina e ammalia i suoi follower con uno scatto strategico: si vede tutto.

Dieci anni, il magazine spagnolo Dt aveva inserito il nome di Elisabetta Canalis nella classifica delle 50 donne più sexy del pianeta. Due lustri sono trascorsi da quel giorno, ma l’opinione del pubblico e del popolo dei social, che adesso ha molto più potere di allora, non è assolutamente cambiata.

A 45 anni suonati, l’ex velina continua ad essere una vera e propria icona. Di bellezza, innanzitutto, essendo lei assolutamente splendida in tutto e per tutto. Ma anche di stile, dal momento che è sempre aggiornatissima in fatto di tendenze e che è lei stessa, spesso e volentieri, a lanciarne di nuove. Le nuove e le vecchie generazioni continuano a rifarsi ai suoi look, dunque, quando hanno voglia di stupire qualcuno e di scoprire quali abbinamenti e quali accessori siano più cool in questo momento.

Ne sa qualcosa Cristina Buccino, modella, showgirl e influencer italiana, ma soprattutto tifosissima bianconera, che nelle scorse ore sembra essersi ispirata proprio alla Canalis per scucire qualche like ai suoi numerosissimi follower.

Cristina Buccino, il lato A fa l’occhiolino da sotto la canotta

Proprio come aveva fatto la bella Elisabetta qualche settimana fa, come vi avevamo fatto notare qui, anche la reginetta dell’Eredità e dell’Isola dei Famosi ha ben pensato di sfruttare il potere del colore bianco.

E così, ha preso una canotta bianca e si è sparata un selfie di quelli che, statene certi, faremo fatica a dimenticare. Il perché è presto detto: non avrete bisogno di azionare lo zoom per notare che nell’emisfero destro dello scatto, all’altezza del décolleté, c’è una sorpresina molto piccante che vi aspetta.

Si vede tutto, per dirla in poche parole, proprio come si vedeva quando la Canalis, passeggiando per le strade di Los Angeles, aveva sfoggiato quel delizioso e candido maglioncino bianco da cui faceva capolino una meravigliosa sorpresina. La Buccino, manco a dirlo, ha ottenuto lo stesso risultato dell’ex velina: anche nel suo caso, infatti, i like si sono sprecati. Perché a certi dettagli bollenti, diciamocelo, è proprio impossibile resistere.