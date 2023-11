Incubo retrocessione e ripescaggio: ansia Juventus, ecco cosa sta succedendo

Juventus, cosa sta succedendo alla squadra NextGen? Le novità riguardo ai giovanissimi bianconeri: i dettagli.

La Juventus NextGen si trova attualmente ad affrontare una fase critica, con undici punti in classifica che la collocano al penultimo posto, davanti solo alla Fermana ferma a quota sette. La situazione, difficile da negare, solleva una serie di interrogativi su come affrontare le sfide tecniche e regolamentari che la squadra giovanile sta attualmente affrontando.

Uno degli elementi che contribuisce alle difficoltà della NextGen è la necessità di reinventarsi ogni anno. Questo continuo via vai, che talvolta si protrae anche durante la stagione in corso, mette a dura prova la coesione della squadra. La difficoltà nel costruire una base stabile e consolidata sembra compromettere le performance sul campo. Un ulteriore ostacolo per la Juventus NextGen è rappresentato dalle ambiguità del regolamento. Formalmente, la seconda squadra non può retrocedere tra i Dilettanti, rendendo la retrocessione una prospettiva complicata. Secondo la FIGC, “In caso di retrocessione della seconda squadra in Serie D, la stessa non potrà iscriversi al campionato dilettantistico e potrà chiedere di essere ammessa in C soltanto in caso di vacanza di organico nel medesimo campionato“. Questa situazione lascia poche opzioni in caso di una retrocessione e crea una pressione aggiuntiva sulla squadra.

Juve NextGen: le novità

La dirigenza a Vinovo è conscia di questa sfida e si sforza di trovare soluzioni per migliorare le performance della NextGen, sia sul campo che sul fronte regolamentare. Nonostante le difficoltà attuali, la Juventus mantiene la speranza di superare questa fase critica, focalizzandosi sulla crescita e sulla formazione dei suoi giovani talenti, preparandoli per un futuro più promettente nella Prima Squadra. Staremo, dunque, a vedere cosa succederà prossimamente.