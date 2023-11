Firma e fascia da capitano: la Juventus ha fatto all in

Calciomercato Juventus, la nuova proposta è davvero convincente, la dirigenza ha studiato la mossa vincente per portarlo alla firma.

Nelle ultime settimane, la Juventus ha intensificato gli sforzi per garantirsi il prolungamento del contratto di Adrien Rabiot, centrocampista francese che ha dimostrato di essere una pedina fondamentale nel sistema di gioco bianconero. La strategia della Vecchia Signora sembra non limitarsi solo a garantire la permanenza del talentuoso giocatore, ma si estende anche all’assegnazione di un ruolo di maggior responsabilità, con la fascia da capitano che potrebbe diventare parte integrante del suo nuovo accordo contrattuale.

Dall’arrivo alla Juventus nel 2019, Rabiot ha dimostrato di possedere le qualità tecniche e tattiche necessarie per affermarsi in un club di alto livello come la Juventus. Il suo stile di gioco elegante e la sua capacità di coprire entrambe le fasi del gioco lo hanno reso un elemento chiave nel centrocampo bianconero. Negli ultimi mesi, il giocatore francese ha mostrato una maturità e una leadership crescenti, suggerendo che potrebbe essere pronto per assumere un ruolo ancora più importante nel club.

Rabiot capitano: così arriva il prolungamento del contratto

Come scrivono da ‘Tuttomercatoweb’, l’interesse della Juventus nel rinnovare il contratto di Rabiot non si limita solo a garantire la continuità di un elemento chiave del suo centrocampo. La dirigenza bianconera sembra essere orientata a valorizzare ulteriormente il giocatore offrendogli la possibilità di indossare la fascia da capitano.

Questo gesto non solo riconoscerebbe il contributo significativo di Rabiot alla squadra ma potrebbe anche rappresentare un segnale di fiducia nei confronti della sua crescita come leader sul campo. Il tentativo della Juventus di rinnovare il contratto di Rabiot e assegnargli un ruolo più prominente, incluso quello di capitano, è un segnale della fiducia che il club ha nel giocatore. Sarà interessante vedere come si evolveranno le trattative e se Rabiot accetterà questa nuova sfida con la fascia da capitano. Ciò potrebbe segnare un capitolo significativo nella carriera del talentuoso centrocampista francese e influenzare la dinamica della Juventus in campo e fuori.