Le Atp Finals si tingono di bianconero: il reel non lascia dubbi

Atp Finals, dal video si evince chiaramente come stanno le cose: la passione bianconera è in grado d’infiltrarsi ovunque.

Jannik Sinner ha un solo difetto: non tifa Juve. Per il resto, è il tennista perfetto. Lo è ancor di più adesso che ha imparato a credere in se stesso e che, in virtù di questa ritrovata fiducia, è riuscito a battere nientepopodimeno che un fenomeno del calibro di Novak Djokovic, numero 1 al mondo e campione plurititolato.

Ci è riuscito in un campo molto ostico, come se non bastasse, quello che sta ospitando, proprio in questi giorni, le Nitto Atp Finals 2023. Che, nel caso fra i lettori ci fosse qualche neofita del tennis, rappresentano l’evento principe della stagione. Quello che sancisce chi, fra gli otto tennisti più meritevoli dell’anno, sia il Maestro supremo. Ma c’è qualcosa, a proposito della competizione che si sta giocando al Pala Alpitour di Torino, che forse non sapete.

Nelle scorse ore si è tinta di arancione, il colore che simboleggia le carote tanto care al portacolori azzurro in gara, ma s’è tinta pure di bianconero. Già, perché la fede juventina è riuscita ad “infiltrarsi” anche nella città piemontese, come si evince chiaramente da un video circolato sui social network.

Sorpresa alle Atp Finals: il greco si veste di bianconero

Qualche ora prima di debuttare sul cemento indoor di Torino, uno degli otto Maestri in gara ha ricevuto un dono molto speciale. Si tratta del greco Stefanos Tsitsipas, che si è poi ritirato dalla competizione nella giornata di martedì per via di un problema fisico. Decisione, la sua, che gli è valsa un bel po’ di critiche e di fischi da parte degli spettatori.

Sta di fatto che il nativo di Atene lascerà Torino portando con sé in valigia un souvenir molto speciale. Per rendere la sua gita in Piemonte ancor più indimenticabile, la Juventus ha omaggiato il numero 6 al mondo con una maglia bianconera sul cui retro ci sono il suo nome e il numero 23.

E il greco, tutto contento, ha postato sui social il video che racconta il momento della consegna, dimostrando di aver molto gradito il regalo e di averlo voluto esibire, proprio per questo motivo, sui suoi canali ufficiali.