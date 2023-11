Georgina va in bianco e i fan gongolano: lato B memorabile

Georgina Rodriguez, la deliziosa tutina bianca ha fatto un sacco di “vittime” nel giro di pochi minuti: semplicemente irresistibile.

Dire che Cristiano Ronaldo sia un uomo molto fortunato è un po’ come scoprire l’acqua calda. Che il portoghese lo sia, e anche tanto, lo sappiamo infatti sin dalla notte dei tempi. Non solo perché grazie al suo talento sportivo è diventato ricco sfondato e può fare, quindi, una vita bellissima e all’insegna del benessere.

Lo è soprattutto perché, non possiamo fare a meno di constatarlo, può vantarsi di avere accanto a sé una delle donne più belle e sensuali che esistano sulla faccia della terra. La sua lady non dovrebbe avere bisogno di presentazioni, ma, nel caso in cui qualcuno non lo sapesse, è di Georgina Rodriguez che stiamo parlando. Lei e la stella dell’Al-Nassr si sono conosciuti mentre la ragazza lavorava come addetta alle vendite da Gucci. Non ci stupisce affatto che Cupido abbia scoccato la sua freccia seduta stante e che CR7 si sia innamorato di lei in quel preciso momento, perché la beniamina dei social e di Netflix – esiste, pensate un po’, una serie incentrata sulla sua vita – è appunto d’una bellezza celestiale.

Il fatto di essere la dolce metà di un calciatore tanto famoso l’ha ovviamente aiutata, in termini di popolarità. Eppure, siamo certi che la Rodriguez avrebbe sbarcato il lunario anche nel caso in cui quel giorno Cristiano non si fosse avanti. Perché, diciamocelo, aveva tutte le carte in regola per diventare una vera e propria diva.

Georgina, la foto di spalle non perdona: attenti, è pericolosa

Adesso, ogni volta che sbatte le ciglia o che posta un nuovo contenuto sui social network, i suoi follower capitombolano all’istante. Anche perché lei, bisogna ammetterlo, trova sempre il modo di stuzzicarli un po’ e di far sì che sognino a occhi aperti.

Lo ha fatto anche qualche ora fa, quando ha pubblicato una serie di fotografie che non hanno lasciato molto spazio all’immaginazione. La bella e sensualissima Georgina indossa una tutina bianca spettacolare, con tanto di zip che corre sul davanti.

Si era capito dovesse sarebbe andata a parare, ma la foto in cui appare di spalle ci ha comunque lasciati letteralmente di sasso. Il lato B della compagna di CR7, imprigionato in quell’attillatissimo tessuto tecnico, è semplicemente spaziale. Una gioia per gli occhi e per il portafoglio (il suo, naturalmente), considerando che i like in calce a questo scatto avranno fruttato a Georgina una marea di dollari.