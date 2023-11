Offerta imminente per il brasiliano: lo ‘regalano’ alla Juventus

Proseguono le mosse di Giuntoli in ottica mercato per rinforzare la rosa della Juventus e l’assist arriva dalla Premier

La Juventus continua a lavorare in chiave mercato già per gennaio e la lista di Giuntoli si va sempre più ampliando.

Una lista che è dedicata soprattutto al centrocampo, reparto in cui la Juventus sta presentando più lacune, soprattutto a livello numerico e di scelte. Le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli hanno contribuito a creare questo vuoto che la società proverà a colmare grazie al mercato di riparazione. Nella lista della Vecchia Signora i primi nomi sono quelli di Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham, Piotr Zielinski del Napoli e Kalvin Phillips del Manchester City. Naturalmente la Juve sonda il terreno anche per profili più giovani come Andrea Colpani, Habib Diarra, Khephren Thuram, ma in proiezione futura e meno nell’immediato. Tra i profili selezionati per gennaio c’è anche il ghanese dell’Arsenal Thomas Partey.

Juventus, Arsenal su Douglas Luiz: via libera per Thomas Partey

Ormai da tempo la Juventus è sulle tracce di Thomas Partey, profilo molto apprezzato da Massimiliano Allegri per le sue qualità fisiche e tecniche.

Il centrocampista dell’Arsenal sta trovando poco spazio con Arteta in questa stagione e da qualche mese si vocifera di un suo possibile addio a gennaio. Una possibilità che potrebbe farsi sempre più concreta, visto che i Gunners, come riportato da fichajes.net, avrebbero puntato Douglas Luiz per rinforzare il centrocampo. Il classe ’98 dell’Aston Villa si è messo in luce in modo significativo in questa prima parte di Premier League (6 gol e 2 assist) e, secondo quanto riportato da Football Insider, sarebbe uno dei primi nomi nella lista dell’Arsenal per gennaio o eventualmente per giugno. Una situazione che favorirebbe l’uscita di Thomas e l’assalto concreto della Juventus. Il centrocampista ex Atletico Madrid ha un contratto fino al 2025 col club londinese ma con l’eventuale arrivo del brasiliano Douglas Luiz perderebbe ulteriormente terreno. Allegri lo aspetta a braccia aperte e spera in uno sforzo da parte della società già a gennaio.