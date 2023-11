Colpo Juventus dal Real Madrid: Allegri finalmente accontentato

Dal Real Madrid alla Juventus: Giuntoli riesce a strapparlo ai blancos, Max Allegri accoglie il suo rinforzo

Il mercato della Juventus è pronto a sbloccarsi nelle prossime settimane, alla luce delle tante trattative in ballo.

Il secondo posto ottenuto dalla squadra di Allegri è arrivato dopo un periodo di vittorie e grande continuità. Alla ripresa del campionato i bianconeri affronteranno l’Inter all’Allianz Stadium, con la possibilità di prendersi la vetta della classifica. Intanto, però, Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna sono a lavoro in vista del mercato invernale, con l’obiettivo primario di rinforzare il centrocampo, orfano di Pogba e Fagioli per l’intera stagione. Il reparto a disposizione di Allegri è decisamente corto e sarà difficile tenere botta alla squadra di Inzaghi senza scelte valide. La dirigenza bianconera, però, è in corsa anche per altri obiettivi di altri reparti. I bianconeri sono focalizzati anche sulla difesa, in particolare sugli esterni. Da una parte Juan Miranda, in cima alla lista delle preferenze. Sulla fascia opposta uno dei nomi che rimane di moda è quello di Lucas Vazquez.

Juventus, Lucas Vazquez verso Torino: regalo dal Real Madrid

Dopo un lungo periodo di corteggiamenti, la Juventus potrebbe finalmente accogliere a Torino Lucas Vazquez.

L’esterno spagnolo è in scadenza col Real Madrid a giugno 2025 e questa volta per la Juve potrebbe essere la volta buona, come sottolineato da fichajes.net. La Juventus da tempo è sulle tracce di Vazquez, soprattutto per la sua duttilità che lo rende un giocatore molto funzionale per il gioco di Allegri. Ha iniziato da esterno d’attacco, arretrando gradualmente la sua posizione, fino a diventare un ottimo terzino sia a 4 che in una linea a cinque. Se pur abbia ancora un altro anno pieno di contratto, la sua avventura a Madrid sembra destinata a terminare a giugno. La Juventus è in procinto di presentare la prima vera offerta concreta al Real Madrid, a patto che il giocatore non scelga di proseguire il suo cammino ai blancos, rispettando il suo contratto.