Calciomercato Juventus, scambio in Premier League: tutti felici e contenti

ll Tottenham di Postecoglou bussa alla porta della Juventus: assalto al gioiello bianconero per gennaio

La Juventus sta guardando con ottimismo ed entusiasmo al mercato di gennaio, per cercare di rinforzare la rosa, ma allo stesso tempo deve guardarsi le spalle dagli assalti ai suoi giocatori migliori.

Difficilmente a gennaio la società bianconera lascerà partire qualcuno ma dovrà fare i conti con le richieste che potrebbero arrivare. La minaccia principale per la Juventus rimane la Premier League ma questa volta gli indiziati non sono Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, bensì il classe 2003 Samuel Iling-Junior, attualmente indietro nelle gerarchie di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, il Tottenham punta Iling-Junior per gennaio

Secondo quanto riportato dal portale inglese Football Insider, il Tottenham avrebbe concretamente messo gli occhi su Samuel Iling-Junior.

Il gioiello della Juventus, prodotto della Next Gen e ancor prima del Chelsea, è uno degli obiettivi principali degli Spurs in vista del mercato di gennaio. Il giovane inglese è uno dei meno impiegati di Massimiliano Allegri in questo inizio di stagione. Fin ora a raccolto solo 4 presenze, appena 113 minuti, trovando solo un assist. Il classe 2003 l’anno scorso si è messo in mostra quando è stato chiamato in causa, trovando anche il suo primo gol in Serie A a Bergamo contro l’Atalanta. Quest’anno è finito nelle retrovie, almeno per adesso che Allegri gli preferisce giocatori come McKennie e Cambiaso. Nonostante il poco impiego, Iling-Junior ha comunque attirato l’attenzione della Premier League. In particolare Postecoglou sta spingendo per portarlo a Londra, alla luce degli infortuni di Ivan Perisic e Manor Solomon. Iling ha un contratto che lo lega alla Juve fino a giugno 2025 e una valutazione tra i 9 e i 10 milioni di euro. La Vecchia Signora lo considera un patrimonio della propria rosa ma, qualora dovesse arrivare un’offerta concreta da parte del Tottenham, la valuterebbe attentamente. Non è quindi escluso che il cammino di Iling-Junior a Torino possa terminare tra pochi mesi.

L’asse Juventus-Tottenham potrebbe quindi riproporsi dopo i recenti trasferimenti dai bianconeri agli Spurs di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur. Inoltre, ormai da settimane, Giuntoli è sulle tracce di Pierre-Emile Hojbjerg, in uscita proprio dal Tottenham. Di conseguenza potrebbe concretizzarsi anche uno scambio tra Iling-Junior e il centrocampista danese.