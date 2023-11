Calciomercato Juventus, rottura totale: si chiude a gennaio

Ormai il rapporto sembra irrecuperabile: il club decide di abbassare il prezzo e cederlo a gennaio. Juventus alla porta

Manca sempre meno all’apertura del calciomercato invernale e la Juventus vuole farsi trovare pronta.

Cristiano Giuntoli è alla ricerca di un almeno un rinforzo a centrocampo per provare a colmare le improvvise assenze di Nicolò Fagioli e Paul Pogba. Le scelte per Allegri sono diventate piuttosto limitate e sarà difficile reggere un’intera stagione con così poca profondità di rosa. Ecco perché i bianconeri sono alla ricerca almeno di un centrocampista da inserire nella finestra invernale. Anche in attacco, però, la Juventus è pronta a cogliere le occasioni che si presenteranno. Una di queste potrebbe arrivare dalla Premier League e riguarda uno dei talenti più chiacchierati degli ultimi tempi, Jadon Sancho.

Rapporto irrecuperabile tra ten Hag e Sancho: la Juventus in pressing per gennaio

Sembra improbabile che Erik ten Hag possa allentare la sua posizione nei confronti di Jadon Sancho, di conseguenza la situazione non sembra destinata a migliorare.

Come riportato da ESPN, il nuovo azionista entrante Sir Jim Ratcliffe potrebbe chiedergli di ammorbidire il rapporto con l’attaccante inglese. Di conseguenza non è totalmente escluso che l’allenatore olandese possa cercare di trovare un punto d’incontro con Sancho che ad oggi è molto chiacchierato in chiave mercato. Sicuramente, qualora Sancho dovesse lasciare lo United a gennaio, andrebbe via a una cifra decisamente inferiore rispetto agli 85 milioni di euro investiti dai Red Devils per prelevarlo dal Borussia Dortmund nell’estate 2021. Ad oggi sono solo 3 le gare a referto per il classe 2000 che certamente non è in una condizione ottimale, ma rimane molto ambito in chiave mercato. In lizza rimane anche la Juventus che, però, non sembra disposta a sborsare la cifra richiesta dal club inglese.

L’operazione potrebbe concludersi solo in prestito e con parte dello stipendio coperto dallo stesso Manchester United che, però, sembra disposto a cedere Sancho solo a titolo definitivo. L’unico aspetto sul quale la Vecchia Signora può puntare è il rapporto ormai ai margini tra ten Hag e lo stesso Sancho e la volontà sia del club che del calciatore di trovare una soluzione entro gennaio.