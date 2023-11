Scambio più 50 milioni: la Juventus saluta Vlahovic

Scambio e 50 milioni sul piatto: così la Juventus sacrifica Vlahovic per un altro bomber

La Juventus sta valutando le strategie da attuare in vista del mercato di gennaio, pronta a cogliere le occasioni che potrebbero presentarsi.

La priorità rimane il rinforzo a centrocampo ma anche negli altri reparti Giuntoli e Manna sono vigili, in cerca di possibili soluzioni favorevoli. Potrebbe tornare al centro del mercato il nome di Dusan Vlahovic che, dopo un inizio di stagione entusiasmante, è nuovamente calato nel digiuno dal gol. Il serbo ha totalizzato 4 gol fino ad ora ma è a secco dalla quarta giornata contro la Lazio. Nelle prime 4 giornate aveva segnato sempre ma ormai il gol gli manca da più di due mesi, esattamente dal 16 settembre. I segnali iniziano ad essere preoccupanti e la società non sembra più così convinta di puntare sull’ex Fiorentina. Vlahovic ha anche perso la titolarità, tanto che nelle ultime 4 partite solo una volta è partito dal primo minuto, contro il Verona. Nelle altre tre occasioni ha ceduto il posto a Moise Kean che sta meritando la fiducia di Allegri.

Juventus, Morata e 50 milioni per Vlahovic: il piano di Giuntoli per riprendere lo spagnolo

La Juventus sta valutando l’ipotesi di privarsi di Vlahovic e l’ultima idea coinvolgerebbe anche Alvaro Morata.

Come riportato dal portale spagnolo todofichajes.com, i bianconeri sarebbero disposti a lasciare andare Vlahovic per riprendere Morata, ma solo con l’aggiunta di una corposa parte cash che si aggirerebbe intorno ai 45-50 milioni di euro. Allegri avrebbe dato il via libera alla società a trattare il ritorno del centravanti spagnolo che sta facendo grandi cose all’Atletico Madrid. Sono 12 i centri stagionali fino ad ora per l’ex Real Madrid e Chelsea che sta segnando con regolarità sia in Liga che in Champion League. Morata tornerebbe subito in Italia e con la Juve, si sa, ha un legame particolare. Dipenderà, però, anche dalla volontà dei colchoneros e del Cholo Simeone che nel club ha grande potere decisionale in tema mercato.