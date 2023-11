Grave infortunio e nuovo acquisto: Juventus assediata

Juventus, obiettivi comuni per un rinforzo difensivo. Ecco cosa succede, adesso, in Serie A con la rivale di campionato.

La retroguardia della Fiorentina, sotto la guida di Vincenzo Italiano, è al centro delle attenzioni del mercato invernale, con la fascia destra che presenta una sfida particolare a seguito dell’infortunio di Dodò.

Il recente rientro di Kayode ha certamente apportato una soluzione temporanea, mitigando la falla evidenziata contro la Juventus. Nonostante la solida performance di Parisi in quella posizione, sembra che la società viola stia considerando seriamente l’opzione di un rinforzo in quella zona di campo durante la finestra di trasferimento di gennaio.

La Fiorentina vuole Holm come rinforzo difensivo o Zanoli

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere Fiorentino’, due nomi stanno emergendo come principali candidati per rafforzare la retroguardia viola. Il primo è Holm dell’Atalanta, tuttavia, la sua situazione contrattuale complessa, essendo in prestito con diritto di riscatto dallo Spezia, potrebbe rendere difficile la sua disponibilità. La presenza di Holm nel club bergamasco, guidato da Gian Piero Gasperini, rende la trattativa ancora più complessa, considerando il suo ruolo chiave nella squadra. Come sappiamo il profilo piace molto anche alla Juventus, già dalla scorsa stagione.

Il secondo nome sulla lista è Zanoli del Napoli, anchesso seguito proprio dalla Juventus, un giocatore bloccato da Garcia durante la sessione estiva di trasferimenti. Nell’ottica di avere maggiore visibilità e spazio di gioco, Zanoli potrebbe essere aperto a un trasferimento invernale, e la Fiorentina sembra essere interessata a sfruttare questa opportunità. La necessità di coprire il ruolo sulla fascia destra rende Zanoli una scelta intrigante, soprattutto considerando che il giocatore ha mostrato il suo valore in passato. In conclusione, la Fiorentina sembra essere impegnata nel rafforzare la sua retroguardia e risolvere la questione sulla fascia destra e potrebbe puntare un obiettivo comune proprio alla rivale di campionato, la Juventus. I tifosi attendono con trepidazione ulteriori sviluppi in questa trattativa.