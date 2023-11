Alzano l’offerta per Vlahovic: nuovo colpo di scena, telenovela finita

Calciomercato Juventus, pronti ad alzare l’offerta per il talentoso attaccante serbo: ecco cosa potrebbe succedere nel futuro di Vlahovic.

Secondo le recenti voci di mercato, il manager dell’Arsenal, Mikel Arteta, sta pianificando un colpo importante nel mercato di gennaio per acquisire l’attaccante serbo Dusan Vlahovic. Le speculazioni indicano che la Juventus è aperta a trattative per il talentuoso attaccante di 23 anni, rendendo l’Arsenal uno dei principali contendenti per la sua firma.

Nonostante la recente vittoria cruciale per 1-0 contro il Manchester City, l’Arsenal sembra essere alla ricerca di ulteriori rinforzi, specialmente in attacco. La squadra di Arteta è determinata a contendersi il titolo di Premier League, ma alcune lacune nell’area avanti hanno spinto il club a considerare nuove opzioni offensive.

L’Arsenal piomba nuovamente su Vlahovic: 60 milioni

Oltre agli sforzi per consolidare l’attacco, l’Arsenal sta cercando anche un nuovo partner di centrocampo per Declan Rice. L’acquisizione di Thomas Partey durante l’estate è stata una mossa importante, ma sembra che il club voglia ulteriori rinforzi in questa zona del campo. Nonostante i vari tentativi di risolvere il problema offensivo con attaccanti come Eddie Nketiah e Gabriel Jesus, i numeri attuali non sembrano sufficienti. Sol Campbell, ex difensore dell’Arsenal, ha suggerito investimenti significativi per attaccanti come Victor Osimhen o Ivan Toney. Tuttavia, le difficoltà finanziarie potrebbero rendere difficile un accordo per Osimhen.

Con le prospettive di Ivan Toney in bilico, Arteta sembra aver virato la sua attenzione su Dusan Vlahovic. Il talentuoso attaccante serbo ha attirato l’interesse dell’Arsenal già a gennaio 2022, ma ha scelto la Juventus. Con la possibilità di un’offerta intorno ai 60 milioni di euro, la Juventus potrebbe essere incline a cedere il giocatore. Anche Chelsea e Real Madrid sono state vicine a Vlahovic, ma si dice che l’Arsenal sia in pole position per l’accordo. Il prezzo ragionevole e la volontà di Massimiliano Allegri di non ostacolare la partenza del giocatore potrebbero facilitare un rapido via libera per il trasferimento. Non ci resta che attendere il verdetto.