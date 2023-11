Il mercato della Juventus lo ‘detta’ Cristiano Ronaldo: ecco cosa sta succedendo

Calciomercato Juventus, ecco come cambia il mercato dei bianconeri: i dettagli delle possibili operazioni in entrata.

La Juventus si prepara a un mercato invernale che potrebbe essere decisivo per la definizione della sua rosa, ma due importanti questioni economiche potrebbero influenzare le mosse della squadra. La società bianconera è interessata a migliorare la squadra con almeno un nuovo ingresso, possibilmente due, ma le possibilità finanziarie dipenderanno in gran parte da due fattori chiave: Iling-Junior e Cristiano Ronaldo.

Il giovane talento inglese, Iling-Junior, ha attirato l’attenzione di diverse squadre, in particolare il Tottenham in Premier League. La richiesta della Juventus per il giocatore è di 20 milioni, e sembra che il Tottenham non sia spaventato da questa cifra. Resta da vedere se la Juventus sarà disposta a privarsi definitivamente del giocatore o se valuterà soluzioni alternative.

Mercato deciso da CR7 e Iling-Junior

La seconda questione critica è legata a Cristiano Ronaldo e ai 19,9 milioni di euro “avanzati” durante il periodo del Covid. La situazione sarà al centro di una nuova udienza, con il verdetto che è atteso entro aprile. Tuttavia, non è escluso che la decisione possa essere presa già entro la fine di dicembre. La Juventus, consapevole di questa incertezza, ha adottato una posizione prudente, considerando che la “Carta Ronaldo” non è stata firmata. Risolvere definitivamente questa questione consentirebbe al club di affrontare gli investimenti futuri con maggiore tranquillità.

Il termine della vicenda legata a Cristiano Ronaldo potrebbe liberare risorse finanziarie importanti per la Juventus, aprendo la strada a nuovi investimenti e rinforzi per la squadra. La decisione in merito a Iling-Junior potrebbe essere un altro elemento chiave nel plasmare il futuro della Juventus in questa sessione di calciomercato. La squadra e i suoi tifosi attendono con ansia lo sviluppo di queste vicende che potrebbero definire la direzione del club nei prossimi mesi.