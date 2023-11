Calciomercato Juventus, pagano la clausola: così arriva il nuovo allenatore

Calciomercato Juventus, un osservato speciale in casa bianconera è un insospettato tecnico che sta acquisendo sempre più consensi.

Il futuro di Thiago Motta viene tenuto d’occhio con grande interesse da molti club, non solo Juventus e Inter: la clausola potrebbe giocare un ruolo cruciale nell’operazione. Un Bologna preso, lo scorso anno, in una situazione delicatissima e portato poi a fine stagione nella parte sinistra della classifica con idee e gioco. In questa stagione, una crescita costante sua e della sua squadra, che sta affermando Thiago Motta tra le principali rivelazioni in panchina.

Che l’ex centrocampista di Barcellona, Genoa, Inter e Psg fosse un tecnico dalle buone potenzialità si era già capito, ma adesso le sue doti sono sotto gli occhi di tutti. E non è un caso che si parli di lui già da tempo nell’ottica di una panchina di un top club. A Bologna lui sta benissimo, lo ha ribadito, rispedendo al mittente anche voci e possibili offerte nella scorsa estate, ma ora il momento del grande salto potrebbe essere davvero vicino.

Thiago Motta sulla panchina della Juve come post Allegri

Questo nonostante il Bologna intenda blindarlo, con un rinnovo fino al 2026. Due opzioni, secondo ‘Tuttosport’: un rinnovo ‘semplice’ di un altro anno (l’attuale scadenza del contratto è nel 2025), o l’inserimento di una opzione per il prolungamento.

Infatti, nel contratto potrebbe essere inserita una clausola per permettergli di liberarsi dall’accordo e rispondere all’eventuale chiamata di una big. E a questo punto le vicende di Juventus e Inter possono diventare molto interessanti in prospettiva. Se Allegri o Simone Inzaghi dovessero ‘fallire’ in questa stagione, l’ipotesi di rivolgersi all’italobrasiliano sarebbe assai intrigante sia per i bianconeri per i nerazzurri. C’è anche la Roma, considerando che per Mourinho l’addio a fine stagione è più di una eventualità.