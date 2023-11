Calciomercato Juventus, l’ex bianconero è la chiave: così arriva il top player

L’ex bianconero potrebbe fungere come chiave per far arrivare il top player in maglia bianconera: ecco cosa sta succedendo.

Nel panorama del calciomercato, un nuovo capitolo si apre per la Juventus, con le speranze di ingaggiare Jadon Sancho potenzialmente rafforzate da una figura chiave: l’ex dirigente Jean-Claude Blanc, destinato a sostituire Richard Arnold al Manchester United.

Il giovane talento inglese, Jadon Sancho, 23 anni, sembra destinato a lasciare l’Old Trafford nella finestra di mercato di gennaio. Questo dopo un’accesa disputa con l’allenatore Erik ten Hag, che ha successivamente ‘bandito’ Sancho da tutte le strutture della prima squadra. Il giocatore non è stato incluso nelle selezioni successive, in seguito alle critiche espresse nei confronti dell’allenatore sui social media a settembre. Sancho ha espresso la sua frustrazione dopo essere stato escluso dalla rosa per la partita contro l’Arsenal, accusato di prestazioni insoddisfacenti durante gli allenamenti.

Sancho arriva ‘grazie’ a Blanc: così si sblocca l’operazione

Il nuovo sviluppo che potrebbe beneficiare la Juventus è la prossima nomina di Jean-Claude Blanc ad una posizione di rilievo nel Manchester United, prendendo il posto di Richard Arnold. L’esperienza e la rete di contatti di Blanc potrebbero influenzare significativamente la destinazione futura di Sancho. Jean-Claude Blanc è un nome ben noto nel mondo del calcio, avendo già ricoperto ruoli chiave in passato, inclusi quelli di amministratore delegato della Juventus. La sua presenza potrebbe cambiare le dinamiche delle trattative per Sancho, aprendo nuove possibilità per il trasferimento del giocatore in Serie A.

La Juventus, consapevole della situazione complessa di Sancho al Manchester United, potrebbe capitalizzare su questa opportunità per rinforzare il suo reparto offensivo. La capacità di Blanc di negoziare e mediare potrebbe essere la chiave per portare il giovane inglese alla Juventus, una mossa che potrebbe rivelarsi cruciale per gli obiettivi della squadra nella seconda metà della stagione.