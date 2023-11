Marotta e i colpi ‘anti’ Juve: così detta il mercato

Calciomercato Juventus, un tris per allontanare i bianconeri, così Marotta detta il mercato che sarà nella prossima stagione.

Sempre pronti a colpire sul fronte degli svincolati, Marotta e Ausilio hanno dimostrato di saper gestire con maestria il calciomercato, con la lista degli obiettivi della dirigenza nerazzurra che si allunga sempre di più. Fatta eccezione per qualche caso, come ad esempio quello attuale di Cuadrado, l’Inter raramente fallisce nel portare a termine le trattative per i giocatori a parametro zero.

La dirigenza di Viale della Liberazione, sempre in movimento, ha individuato da tempo nuove opportunità per rafforzare ulteriormente la rosa guidata da Simone Inzaghi nella prossima stagione. Il tandem Marotta-Ausilio si trova costantemente a bilanciare le esigenze finanziarie della società con l’obiettivo di mantenere alta la competitività della squadra, cercando le migliori occasioni che il mercato può offrire.

Tris di colpi per Marotta: tutti obiettivi comuni alla Juventus

Il tris di nomi attualmente sulla lista nerazzurra comprende Mehdi Taremi, Tiago Djalo e Piotr Zielinski. La volontà di assicurarsi Mehdi Taremi è ormai palese, con la squadra che aveva già manifestato interesse la scorsa estate prima che il trasferimento saltasse a favore dei cugini del Milan. Nonostante sia difficile un assalto già a gennaio, gli occhi dell’Inter sono puntati su di lui per la prossima estate, quando il giocatore iraniano sarà disponibile a parametro zero dopo il suo contratto con il Porto.

Tiago Djalo è un altro nome nel mirino di Ausilio, già vicino all’Inter prima del grave infortunio ai legamenti del ginocchio. La concorrenza è agguerrita, ma i vicecampioni d’Europa sembrano aver intrapreso la strada giusta per assicurarsi il sì del talentuoso difensore portoghese attualmente in forza al Lille. Infine, ma non per importanza, c’è il profilo di Piotr Zielinski, su cui Marotta è pronto a scendere in campo per strapparlo alla Juventus in caso di mancato rinnovo con il Napoli.