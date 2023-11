Elisabetta Canalis, un accappatoio di troppo: sotto non c’è niente, la fantasia vola

Elisabetta Canalis torna a Roma e dà spettacolo sui social network: shooting bollente, sotto non c’è niente di niente.

Era rientrata a Los Angeles appena qualche settimana fa, ma ecco che appena è stato necessario si è rimessa in volo ed è tornata nel suo Paese di origine. Per impegni lavorativi e non per piacere, stavolta, visto che è stato il lavoro a “chiamarla” e a spingerla a fare nuovamente rotta sull’Italia.

Elisabetta Canalis si trova a Roma e ha posato, nei giorni scorsi, per uno shooting molto speciale. Alcuni dei frutti di questo delizioso servizio fotografico sono già visibili sui social network, ma si tratta di una parte veramente infinitesimale. Sono bastati un paio di scatti, in ogni caso, per accendere all’improvviso il popolo dei social e per far sì che lo stesso riservasse le sue attenzioni alla splendida showgirl, trasferitasi qualche anno fa in California per amore. Ora non sta più con il medico Brian Perri, ma la sua vita è comunque lì, così come la sua bimba, la piccola Skyler Eva. Non è dato sapere, quindi, se stia contemplando il ritorno in Italia o se, invece, intenda rimanere al di là dell’Oceano.

Ma torniamo a noi e al fantastico shooting del quale l’ex velina non ha inteso rivelare alcun dettaglio. “È una sorpresa” ha detto relativamente ad esso e lasciando intendere che si tratterà di qualcosa di molto speciale. Come speciali sono, d’altra parte, gli scatti bollenti che compongono questo assaggio di servizio fotografico.

Elisabetta Canalis, sotto non c’è niente e si vede: scatto afrodisiaco

Una foto, fra tutte, ha lasciato i follower di stucco. Ci riferiamo a quella in cui Elisabetta Canalis appare in primo piano, truccata e pettinata di tutto punto, ma con indosso nient’altro che un accappatoio di colore bianco.

Si vede chiaramente che sotto non c’è niente di niente, non una canotta e neppure un reggiseno. A maggior ragione i follower hanno detestato quello strato, quell’accappatoio di troppo che si è frapposto tra loro e la meraviglia delle meraviglie. E dire che questo è solo un assaggio: chissà cosa ci aspetta e chissà quali altre sorprese potrà mai riservarci il resto di questo shooting afrodisiaco…