La Canalis mania ha contagiato tutte: lo ha fatto pure la Gregoraci

La Canalis ha fatto scuola e molte altre showgirl ed influencer stanno cercando di replicare lo stesso effetto di quella foto supersexy.

Quando ha postato quella foto, il popolo dei social era rimasto letteralmente senza fiato. E non c’era voluto molto perché quello scatto divenisse virale. C’era da aspettarselo che potesse rimbalzare di bacheca in bacheca, tutto sommato, dal momento che conteneva una sorpresa che definirla strabiliante sarebbe estremamente riduttivo.

Elisabetta Canalis aveva indossato, come se nulla fosse, un maglioncino di colore bianco, leggermente trasparente, e se n’era andata a zonzo per Los Angeles come se niente fosse. Consapevole del fatto che la trama del capo fosse troppo sottile e che probabilmente si sarebbe visto tutto, ma infischiandosene allegramente. Sicura com’è di sé e del suo corpo assolutamente perfetto, d’altronde, ne ha ben donde. Non sapeva forse, però, che avrebbe dato il via ad una vera e propria mania, con quello scatto proibito affidato ai social e rimbalzato in ogni dove.

In tante, dopo di lei, hanno fatto la stessa cosa. Taylor Mega, tanto per cominciare, che esattamente come la Canalis è patita di fitness e ha tutto il diritto, in quanto tale, di vantarsi dei suoi muscoli e delle sue curve stratosferiche. E qualche ora fa, a quanto pare, c’è cascata anche Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci come Elisabetta Canalis: sfida tra titani

L’ex moglie di Flavio Briatore si trova, in queste ore, in Vietnam. Sta esplorando il Paese in lungo e in largo e l’esperienza, a giudicare dagli scatti e dai commenti entusiasti, sembra stia lasciando il segno nel suo cuore.

Ne ha lasciato uno, di segno, nel cuore di tutti i suoi follower, anche la fotografia apparsa in uno dei tanti caroselli da lei condivisi nelle ultime ore. Mentre la Canalis aveva indossato un maglioncino di colore bianco, la Gregoraci ha optato per una canotta di colore azzurro che ha garantito, però, lo stesso effetto supersexy che il pullover aveva fatto sulla showgirl di origini sarde.

Anche in questo caso, infatti, il lato A è in libera uscita ed è possibile vedere, azionando lo zoom, qualcosa in più. Una sorpresa birichina e graditissima che, ne siamo certi, avrà regalato batticuore a non finire ai follower della Gregoraci.