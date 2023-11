Juventus-Inter, il jolly di Allegri cambia tutto: “fondamentale per il successo”

Juventus-Inter, la vigilia del cosiddetto derby d’Italia si avvicina e Allegri è pronto a giocarsi la sua carta a sorpresa.

Domenica sera si avvicina la prima grande sfida della stagione per la Juventus, e Massimiliano Allegri è determinato a presentare un fronte forte contro l’Inter. Sebbene non sia il primo big match, questa partita potrebbe rivelare le reali ambizioni della squadra sotto la guida del tecnico livornese. La principale incognita che Allegri deve affrontare riguarda la presenza di Manuel Locatelli, il centrocampista che potrebbe essere fondamentale per il successo della Juventus.

La frattura alla costa subita da Locatelli nell’ultimo match casalingo contro il Cagliari ancora lo tormenta, come ha rivelato il suo agente in esclusiva a ‘Calciomercato.it’. La sua partecipazione al Derby d’Italia rimane incerta fino all’ultimo momento. Nel frattempo, Allegri sta lavorando a un piano per affrontare l’Inter nel caso in cui Locatelli non possa scendere in campo, e lo staff medico della Juventus sta cercando di preparare una sorpresa per Simone Inzaghi.

Locatelli fondamentale per l’Inter: lo vogliono a tutti i costi

Secondo quanto riportato su ‘Tuttosport’ oggi, Locatelli sarà sottoposto a nuovi accertamenti nelle prossime ore, e potrebbe essere preparato un corpetto protettivo appositamente per lui in vista della sfida con l’Inter. Allegri spera ovviamente di poter contare su di lui senza dover ridisegnare il centrocampo, ma allo stesso tempo il suo staff tecnico si sta preparando per qualsiasi eventualità.

La speranza è che Locatelli possa scendere in campo senza restrizioni, ma nel caso contrario, Allegri ha diverse opzioni. Una possibilità è che Adrien Rabiot occupi il centro della mediana, mentre un’altra opzione vede Hans Nicolussi Caviglia prendersi la scena nel match più importante della stagione. Tutto è ancora aperto in casa Juventus, compresa la possibilità di vedere Locatelli in campo con un giubbotto protettivo. Il risultato del derby d’Italia potrebbe dipendere anche da come la Juventus affronterà questa sfida tattica e fisica.