L’ex bomber avvisa la Juve: “Chiesa ha lanciato una frecciata ad Allegri”

L’ex bomber intervenuto in diretta ha parlato della questione relativa al giocatore chiave della Juventus, Federico Chiesa.

Oggi si è svolto allo stadio Olimpico il Social Football Summit, un evento di spicco nell’industria calcistica italiana che ha visto la partecipazione di numerosi protagonisti del panorama calcistico. Tra coloro che hanno rilasciato dichiarazioni durante la manifestazione, spicca Davide Moscardelli, bomber di grande esperienza.

Moscardelli ha affrontato vari temi, concentrandosi anche sulla Juventus e in particolare sul giocatore Federico Chiesa. Le sue parole, raccolte dai microfoni di ‘TvPlay’, forniscono un’interessante prospettiva sulla situazione attuale del club bianconero.

Moscardelli su Chiesa: “Non segna tantissimo ma in Nazionale ci riesce significa qualcosa”

Il veterano attaccante ha iniziato analizzando le prestazioni recenti di Chiesa, sottolineando l’ottima prova del giocatore durante una recente partita in cui ha segnato due gol con la nazionale. Moscardelli ha evidenziato che, nonostante Chiesa non sia un prolifico marcatore, il suo rendimento in Nazionale suggerisce che qualcosa sta funzionando bene. Ha suggerito che il sistema di gioco di Spalletti potrebbe essere un elemento favorevole per Chiesa, aggiungendo una sottile frecciatina nei confronti dell’allenatore Allegri.

Parlando, invece, dell’atteso scontro tra Juventus e Inter, Moscardelli ha sottolineato la costante rivalità tra le due squadre, accentuata dalla posizione di vertice che occupano in campionato. Ha anticipato che, sebbene la partita non sia decisiva, potrebbe rivelare molto sulla Juventus, soprattutto considerando il cambio di obiettivi della squadra bianconera. Moscardelli ha sottolineato che la mancanza di competizioni europee potrebbe conferire un valore aggiunto alla sfida, mettendo ulteriormente in luce la necessità per la Juventus di dimostrare la propria forza nel contesto nazionale. Le parole di Davide Moscardelli offrono uno sguardo intrigante sullo stato attuale della Juventus e anticipano una partita di grande rilevanza nel panorama calcistico italiano.