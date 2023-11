Il Chelsea distrugge la Juve: hanno preso il volo, addio Allegri

Manca sempre meno all’apertura del calciomercato invernale che potrebbe rivelarsi una grande opportunità per la Juventus.

I bianconeri devono cercare di intervenire in diverse zone del campo, soprattutto a centrocampo dove le squalifiche di Nicolò Fagioli e Paul Pogba hanno complicato le scelte di Massimiliano Allegri. Proprio in quella zona di campo, infatti, sono tanti i nomi valutati dalla dirigenza bianconera: da Kalvin Phillips a Piotr Zielinski, da Pierre-Emilie Hojbjerg a Thomas Partey. Anche in difesa, però, non mancano le valutazioni da parte di Giuntoli e Manna. Una delle priorità è Juan Miranda, il preferito sulla corsia di sinistra, ma non l’unico. Un altro terzino sinistro Giuntoli lo avrebbe individuato in Premier League ma questa volta il più grande ostacolo è il Chelsea.

Juventus, il Chelsea accelera per Ait Nouri del Wolverhampton

Uno dei nomi sondati dalla Juventus in ottica mercato è quello di Ryan Ait Nouri, difensore francese naturalizzato algerino, attuale calciatore del Wolverhampton e della nazionale algerina.

Anche il Chelsea, però, sta esplorando il terreno per Ait Nouri, come sottolineato da 90min, e potrebbe tagliare fuori la stella Juventus. Il classe 2001 è stato accostato a diverse squadre negli ultimi mesi: dal Liverpool al Manchester City, dal Paris Saint-Germain alla stessa Juventus. Terzino sinistro naturale, l’ex Angers adesso è uno dei primi obiettivi del Chelsea di Pochettino che è a caccia di un giocatore che possa rimpiazzare Ian Maatsen. Nella rosa di scelte dei Blues ci sono anche Alphonso Davies e Valentin Barco. Quest’ultimo è seguito, anche lui, dai bianconeri. Ait Nouri ha un contratto valido fino al 2026 con i Wolves che stanno prendendo in considerazione la sua cessione a giugno 2024. Attualmente il suo valore di mercato è di circa 25 milioni di euro, una cifra facilmente raggiungibile dal club londinese. La priorità per la Juve rimane Juan Miranda del Betis Siviglia, ma Ait Nouri rimane uno dei profili più vicini alle idee di Giuntoli e Manna.