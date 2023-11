Calciomercato Juventus, Alex Sandro svuota l’armadietto: nuovo club a sorpresa

Alex Sandro sembra vicino all’addio alla Juventus: ritorno di fiamma per gennaio per il brasiliano

La Juventus è proiettata sul mercato di gennaio per cercare di rinforzare soprattutto il centrocampo.

La carenza di scelte sta iniziando a pesare per Massimiliano Allegri e la società vuole cercare di rimediare il prima possibile. In casa Juve, però, si inizia a parlare anche di cessioni, non solo in vista di giugno ma anche in ottica mercato invernale. Uno dei possibili indiziati a lasciare Torino a gennaio è Samuel Iling-Junior che potrebbe andare in prestito ma anche uscire a titolo definitivo, in caso di offerta congrua alle richieste del club che attualmente è di 9 milioni di euro. L’attaccante inglese è richiesto soprattutto in Premier League, in particolare dal Tottenham che è in prima linea già per gennaio. Dalla Turchia, invece, arrivano sirene per il giovane Yildiz. Il gioiello classe 2005 piace soprattutto al Fenerbahce che vorrebbe prenderlo già nell’immediato. Un altro che potrebbe lasciare la Juventus nei prossimi mesi è Alex Sandro che è in scadenza a giugno 2024 ma potrebbe cambiare maglia prima del termine del suo contratto.

Juventus, il Santos torna su Alex Sandro: cessione a gennaio

Come riportato da tuttojuve, il Santos sarebbe interessato a riportare in Brasile Alex Sandro, ormai sempre più prossimo all’addio alla Juventus.

Il terzino brasiliano ha un breve passato al Santos, nella stagione 2010-11 e potrebbe stuzzicarlo l’idea di tornare nel suo paese di origine. La Juventus sarebbe disposta, dal canto suo, a lasciare andare il brasiliano già a gennaio, pur di risparmiare sul suo ingaggio, piuttosto corposo per le casse della società. In questa prima parte di stagione ha disputato appena 2 partite, le prime 2 giornate contro Udinese e Bologna, con due prestazioni per nulla entusiasmanti. Poi l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per circa due mesi. Sono già 10 le gare saltate in questo inizio di campionato dal brasiliano che è stato rimpiazzato da Daniele Rugani nella linea a tre di Allegri, insieme a Bremer e Gatti. Alex Sandro ormai da un pò di tempo ha perso quella energia che lo aveva contraddistinto negli ultimi anni e la Juventus è pronta a lasciarlo andare dopo ben 8 stagioni. Chissà che l’addio alla Vecchia Signora non possa coincidere con il suo ritorno in Brasile.