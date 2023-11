Calciomercato Juventus, acquistano il diamante argentino: colpo da 8 milioni

La Juventus dice addio a un possibile approdo in Italia del talento argentino: se lo assicura una big europea per 8 milioni

Il mercato invernale potrebbe essere la chiave di svolta per la Juventus che deve stringere i denti fino a gennaio.

Il centrocampo di Allegri è sempre più a corto di soluzioni e anche nel derby d’Italia contro l’Inter potrebbero esserci gli uomini contati, visto anche il problema rimediato da Locatelli. La priorità per Giuntoli e Manna è quella di inserire un rinforzo a centrocampo ma anche in altri reparti la dirigenza è pronta a cogliere le occasioni. Cristiano Giuntoli è sempre attento ai giovani talenti europei e non solo, che spesso possono arrivare in Italia a prezzi stracciati. L’ultima intuizione del ds, però, è già sfumata. Una big europea, infatti, ha già bloccato il gioiello in vista di gennaio.

Juventus, il Benfica ha la meglio per il talento argentino: arriva Prestianni per 8 milioni

Uno dei giovani talenti più interessanti dell’ultimo periodo è il 17enne argentino Gianluca Prestianni, ala destra del Vélez Sarsfield.

I suoi colpi hanno già attirato l’attenzione dei principali top club europei, dal Barcellona al Real Madrid, dal Liverpool al Chelsea. Secondo quanto riportato da O Jogo a través de Sport Witness, il club che si assicurerà il talentuoso classe 2006 sarà il Benfica. Al compimento dei 18 anni, il 31 gennaio, Prestianni potrà unirsi al club portoghese e approdare quindi nel calcio europeo. Il Benfica sborserà circa 8 milioni di euro per prelevarlo dal Velez, una cifra davvero irrisoria in relazione al valore che il giocatore potrebbe acquisire tra qualche anno. La garanzia di una plusvalenza sicura, in stile Benfica che nelle ultime stagioni si è contraddistinta per la valorizzazione dei giovani, rivenduti a cifre incredibili. Il caso più eclatante è quello di Enzo Fernandez, acquistato a 10 milioni dal River Plate e rivenduto a 120 milioni al Chelsea.

Anche la plusvalenza di Gonçalo Ramos è da sottolineare e chissà che con Prestianni non possa replicarsi. Una tappa intermedia che potrebbe fare molto comodo al 17enne di Ciudadela, prima del grande salto in una big di prima fascia. Oltre Barcellona, Real, Liverpool e Chelsea, anche la Juventus è costretta ad arrendersi, almeno momentaneamente. I bianconeri avevano accarezzato l’idea di portare in Italia Prestianni a una cifra piuttosto favorevole. Non è detto che in futuro non possa accadere, ma sicuramente il prezzo non sarà così accessibile.