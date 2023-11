Juventus-Milan, scontro tra giganti: pazzo ‘ritorno’

Juventus e Milan provano a riportare il big in Serie A: possibile duello di mercato per giugno

Ormai da settimane vi stiamo raccontando la lunga lista di nomi sondati da Giuntoli e Manna per rinforzare il centrocampo della Juventus.

I preferiti della dirigenza bianconera militano in Premier League: da Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham a Thomas Partey dell’Arsenal. In pole c’è anche Kalvin Phillips, in uscita dal Manchester City ma la Juventus sta seguendo da vicino anche la situazione di Piotr Zielinski, in scadenza a giugno 2024 col Napoli. Restando in Serie A, i bianconeri potrebbero riconsiderare anche un altro centrocampista che è già passato dall’Italia, lasciando il segno. In questo caso, però, c’è anche la concorrenza del Milan.

La Juventus non è sola nella corsa a Fabian Ruiz: anche il Mila prova a riportarlo in Serie A

Il giocatore in questione è Fabian Ruiz che sembra avere la porta d’uscita aperta per lasciare Parigi. Il centrocampista spagnolo è arrivato due estati fa dal Napoli, per cercare di alzare il tasso tecnico del centrocampo parigino.

Le sue prestazioni, però, non hanno particolarmente convinto la società che sembra disposta a lasciarlo andare per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Una cifra piuttosto abbordabile anche per i club italiani, visto anche il suo lungo contratto fino al 2027. Il centrocampista del Paris Saint-Germain ha collezionato sin qui 11 partite in Ligue 1, trovando un gol e un assist, 13 complessive contando la Champions. Meno della metà delle volte, però, è partito titolare. Anche con Luis Enrique il suo minutaggio non è salito particolarmente e il giocatore adesso sente che è il momento di cambiare aria. La Juventus è alla ricerca di un centrocampista e, se pur Fabian non sia la prima scelta, potrebbe diventare un nome appetibile.

In pole per l’ex Napoli c’è l’Atletico Madrid del Cholo Simeone ma, come riportato da fichajes.net, anche il Milan sarebbe in lizza. Dunque potrebbe aprirsi un testa a testa tra Juventus e Milan per riportare in Serie A Fabian Ruiz che in 125 presenze di Serie A ha collezionato 18 gol e 14 assist. Ad oggi è difficile pensare che lo spagnolo possa tornare in Italia già a gennaio. Più plausibile che una tra Juventus e Milan possa affondare il colpo in estate, senza dimenticare la presenza dell’Atletico.