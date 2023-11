Juventus-Inter in diretta tv a prezzo scontato: ecco dove vederla

Juventus-Inter, c’è un modo per vedere il big match in diretta tv a un prezzo che non avresti mai osato immaginare: pronto a scoprirlo?

Un regalo così consistente nessuno avrebbe potuto immaginarselo mai. D’altronde è il Black Friday, mica Natale. Eppure, a quanto pare, Dazn era in vena di grande generosità. Al punto che, in occasione della folle giornata di sconti che fa seguito al Thanksgiving Day, ha lanciato un’offerta davvero irripetibile.

Un’offerta da prendere al volo, come se non bastasse, visto che non durerà certo in eterno. C’è tempo fino al 27 novembre prossimo, ossia fino al Cyber Monday, per aderire all’iniziativa della tv in streaming e per assicurarsi la possibilità di fruire di una grossa fetta dei contenuti sportivi disponibili sulla piattaforma.

La promozione pensata dall’emittente televisiva in occasione del venerdì nero è quanto di meglio potessimo sperare. La si potrà attivare in maniera semplicissima, con un click, ma porterà con sé una miriade di vantaggi imperdibili. A partire da subito, dettaglio non trascurabile. Se l’attivi immediatamente, infatti, potrai vedere Juventus-Inter in diretta tv a prezzo scontato. Non ci avevi pensato, vero?

Juventus-Inter, col Black Friday di Dazn tutto è possibile

Ecco, allora, tutto quello che devi fare per approfittare dell’offerta Black Friday di Dazn. Intanto collegati ad Amazon e inizia a cercare la carta prepagata trimestrale per il piano Standard della celebre tv in streaming per cui lavorano, tra gli altri, anche Diletta Leotta e Giorgia Rossi.

Ti accorgerai subito che costa meno del solito, ma stai tranquillo: non c’è trucco e non c’è inganno. Solo per questa volta la pagherai 79,90 euro invece di 119,97. Più che di uno sconto, essendoci un risparmio concreto di 40 euro, si tratta di un vero e proprio regalo. E non sarebbe cortese rifiutarlo, non trovi? Tanto più se, come detto pocanzi, lo potrai sfruttare sin da subito collegandoti alla piattaforma e godendoti tutte le emozioni di Juventus-Inter in diretta tv a prezzo scontato.

Ma il divertimento non finisce mica qui. Una volta attivato il piano Standard, potrai vedere tutte le 10 le partite di Serie A trasmesse da Dazn, i match della Serie B e quelli della Liga Spagnola e dell’Europa League. Il tutto ad un prezzo