Calciomercato Juventus, lo zampino dell’ex: 20 milioni in Serie A

Sarri sfida Allegri: Juventus e Lazio si contendono il centrocampista della Serie A

La Juventus è pronta a darsi da fare durante il mercato di gennaio, vista l’evidente emergenza a centrocampo.

Le squalifiche di Nicolò Fagioli e Paul Pogba hanno messo in grande difficoltà Massimiliano Allegri nelle scelte. In questo momento la Juventus è a corto di soluzioni e può affidarsi solo a Rabiot, Miretti e Locatelli. Oltre i tanti nomi accostati ai bianconeri nelle ultime settimane, l’ultima idea di Giuntoli potrebbe arrivare dalla Serie A. I bianconeri potrebbero pescare in casa Bologna, una delle squadre più in crescita del nostro campionato. Il gioco di Thiago Motta sta dando sempre più i suoi frutti. Tanti giovani stanno venendo fuori, uno su tutti Joshua Zirkzee che ha preso il posto di Marko Arnautovic al centro dell’attacco e sta dando le risposte che Motta cercava. L’allenatore ex Spezia, però, sta consolidando le qualità di alcuni giocatori già più maturi. Da Orsolini a Beukema ma soprattutto Lewis Ferguson, il classe ’99 scozzese, sempre più centrale nel centrocampo dei rossoblù. Centrocampista moderno, abile sia da mezz’ala che da trequartista, con grande capacità di inserirsi senza palla. Percorre tanti chilometri durante le partite, garantendo sia qualità che quantità. Un acquisto molto azzeccato da parte del club emiliano che lo ha individuato nell’estate 2022, prelevandolo dall’Aberdeen.

Juventus e Lazio su Ferguson del Bologna

In 12 partite Ferguson ha già collezionato 2 assist e 3 gol, timbrando il cartellino contro Juventus, Frosinone e Lazio. L’ultima rete gli ha permesso di raggiungere Denis Law come miglior marcatore scozzese della Serie A.

Il suo profilo è entrato nella lista delle preferenze della Juventus che sta monitorando la situazione, come sottolineato dal Daily Mail. Un giocatore che piace tanto anche alla Lazio di Maurizio Sarri che a centrocampo ha inserito diversi giocatori in estate ma che non sta avendo le risposte che cercava da Kamada. Thiago Motta non ha nascosto la sua ammirazione per il centrocampista scozzese, ma vuole tenere a freno l’entusiasmo, consapevole che tante squadre potrebbero tentare di portarlo via. Il suo contratto scadrà nel 2027, dopo il prolungamento in estate, e ad oggi il Bologna lo valuta circa 20 milioni di euro. Il suo agente, Bill McMurdo, ha parlato a SportItalia di recente: “Ha un rapporto straordinario con Motta. Lewis ha fiducia nell’allenatore e lo sta aiutando a crescere come giocatore. Il Bologna è il club giusto per lui, ne era convinto fin dal primo giorno che ne abbiamo parlato, è molto felice“. Parole, quelle dell’agente di Ferguson, che possono rassicurare i rossoblù, ma non troppo.