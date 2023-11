Il Milan chiude l’affare: disfatta Juventus

Il Milan ha raggiunto l’accordo e adesso valuta se anticipare il colpo a gennaio o aspettare giugno: termina la corsa della Juventus

Una svolta del mercato del Milan sembra già arrivata e anche la Juventus viene tirata in ballo indirettamente.

La Juventus è in corsa per numerosi obiettivi di mercato in vista della sessione invernale di gennaio 2024. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna sono a lavoro per portare a Torino almeno un centrocampista che possa colmare le assenze di Nicolò Fagioli e Paul Pogba. Le attenzioni della Vecchia Signora, però, non sono concentrate solo sul centrocampo. Anche in difesa i bianconeri stanno esplorando il terreno per alcuni profili, specialmente sulle corsie esterne. Valentin Barco del Boca Juniors rimane uno dei primi nomi nella lista. Un altro obiettivo, come raccontato nelle ultime settimane, è Juan Miranda, classe 2000 del Real Betis, in scadenza a giugno 2024. Da un pò ormai anche il Milan è sulle sue tracce e adesso sembra aver fatto il passo decisivo. Quello che potrebbe aver mandato fuori gioco la Juventus.

Juventus ko per Juan Miranda: il Milan chiude per il terzino del Betis

Come sottolineato da tuttomercatoweb, il Milan avrebbe chiuso l’accordo per Juan Miranda, terzino sinistro del Real Betis.

I rossoneri già la settimana scorsa hanno definito l’accordo col club spagnolo. C’è già un pre-accordo con Miranda per il suo approdo a Milano al termine della stagione, quando il giocatore si libererà a parametro zero. Il Milan, però, sta valutando anche la possibilità di accorciare i tempi e prelevarlo già a gennaio, durante il mercato invernale. In questo caso andrebbe trovato un accordo sull’indennizzo col Betis, una somma esigua che il club accetterebbe di prendere per non perderlo a zero a giugno. In alternativa, i rossoneri potrebbero decidere di non sborsare alcuna cifra, aspettando giugno, pagando solo il costo del cartellino del terzino sinistro spagnolo. E’ solo questione di tempo ma è certo che Juan Miranda sarà un giocatore del Milan. Di fatto la squadra di Stefano Pioli ha tagliato fuori la Juventus e le altre concorrenti, anticipando i tempi e trovando l’accordo per prima.